Bestuurder van gestrande metro in Spijkenisse weer aan het werk, oorzaak ongeluk nog niet bekend

De bestuurder van de metro die in november voorbij eindhalte De Akkers in Spijkenisse door een stootblok ramde en op een walvisstaart tot stilstand kwam, is weer aan het werk. Dat zegt RET-directeur Maurice Unck op Radio Rijnmond. De oorzaak van het ongeval is nog steeds niet bekend.

"We hebben een programma klaar staan voor iedereen bij wie wat ernstigs overkomt. Dit is bij ons uitstekend geregeld. Hij is dus weer in de running," zegt Unck.

Volgens de directeur is de oorzaak van het ongeval nog altijd niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Wel kunnen er wat zaken uitgesloten worden volgens Unck. "Er is niet te hard gereden en we hebben ook nog geen systeemfout ontdekt. We verwachten dat de resultaten van het onderzoek halverwege februari binnen zijn."

Eén maatregel is al genomen: de snelheid op plekken bij eindhaltes is verlaagd. Ook al was dit niet de oorzaak van het onderzoek.