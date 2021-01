Schiedammer wordt hoogste militair van Nederland

Onno Eichelsheim, geboren in Schiedam, wordt de nieuwe commandant der strijdkrachten. De ministerraad stemde vrijdag in met zijn voordracht. Hij volgt in april luitenant-admiraal Rob Bauer op, die voorzitter wordt van de NAVO. Luitenant-generaal Eichelsheim (54) is sinds juli 2019 al plaatsvervanger van Bauer.