Oud-rechercheur zoekt naar vondeling van de Heemraadssingel: 'Je vraagt je af hoe het daarna met haar is gegaan'

Hij was er in 1977 als een van de eersten bij, toen melding werd gemaakt van een te vondeling gelegde baby in een doos op de Heemraadssingel in Rotterdam. Maar hoe het nu met de inmiddels volwassen 'Francisca' gaat, weet de 72-jarige oud-rechercheur Henk Stroeve uit Rotterdam nog altijd niet. In het tv-programma Oud Goud op TV Rijnmond roept hij haar op zich te melden. "Dit is zo'n zaak die erin hakte."

Een man die zijn hond uitliet, vond het baby'tje van een week of twee oud destijds. Het meisje was goed doorvoed en goed ingepakt tegen de kou. Ze werd overgebracht naar het - toen nog - Sint Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg. "Daar werd ze goed verzorgd; de verpleegsters vertroetelden haar", vertelt de voormalig politieagent. Ze gaven haar de naam Francisca. "In één van de laatste berichten over deze zaak stond dat de politie nog geen stap verder was en het dossier sloot."

Zijn gevoel toen? "Het is een van die zaken die erin hakte, en die nieuwsgierig maakte. Wat zat hier voor trieste gebeurtenis achter? Dat is dan ook de drive van je onderzoek. Hier zit hoge nood; we moeten daar achter komen en ermee aan de slag."

Maar tot een uitkomst, of een ontmoeting met het meisje, kwam het nooit meer. Voor zover bekend zijn de ouders nooit gevonden.

Stroeve doorliep in zijn veertig jaar bij de politie alle treden van de carrièreladder en schreef een boek over onder meer dit verhaal. "Als je het dan zo opschrijft, vraag je je toch af hoe het met haar daarna gegaan zou zijn", geeft hij toe. "Als Francisca, of welke naam ze nu dan ook maar draagt, dit ziet of hier kennis van krijgt: dan nodig ik haar uit om via Rijnmond contact op te nemen. Ik heb nog een oud korpskrantje, waar dit hele verhaal van het onderzoek in geschreven staat. Dat is dan voor haar."

Tekst gaat verder onder de video



Van het platteland naar de stad

Stroeve doet zijn verhaal in het tv-programma Oud Goud. Want goud zit er zeker in de levenservaringen van ouderen zoals Stroeve. Hij blikt in de eerste aflevering, die zaterdag om 17:17 uur te zien is op TV Rijnmond, terug op zijn jarenlange carrière.

Henk Stroeve werd geboren in Staphorst, maar liet op zijn achttiende het platteland achter zich voor de stad Rotterdam. "Een grote overgang. Het idee om weg te kunnen uit de beslotenheid van die kleine dorpjes, naar de stad... Dat was hét. Ik koos uiteraard voor Rotterdam."

Daarnaast had het politievak een grote aantrekkingskracht op hem. "Er was geen geld om te studeren en dit was een betaalde studie. Zo simpel kunnen de keuzes soms bepaald worden. Op één of andere manier was het toch een avontuur, zonder verwachting of kennis. Het afwisselende sprak me aan."

Portofoon of telefoons? Die waren er niet toen Stroeve aan zijn carrière begon. Zo kwam het voor dat hij eens tijdens een nachtdienst rollebollend met een arrestant op een kruising bij de Mathenesserbrug belandde en moest seinen naar een buurtbewoner om de politie te bellen. Hij kan er de humor nog altijd van inzien.

Granaria-affaire

Maar er zijn ook zaken waar zijn nekharen nog van overeind gaan staan. Zo was hij één van de dienders tijdens de Granaria-affaire in 1988. Hij was betrokken bij één van de heftige confrontaties tussen schippers en de politie in de Elbehaven in de Europoort. "Het ging hard, zo ongelooflijk hard. De mate van geweld was intens. Het ging om een affaire dat een bedrijf een vergunning had gekregen om buiten de beurs om eigen vracht te vervoeren", legt hij uit.

Dat bedrijf was de Rotterdamse firma Granaria, dat in juni 1987 van minister Neelie Smit-Kroes toestemming had gekregen om met eigen duwbakken te varen. "De schippers waren daar verschrikkelijk op tegen, want die dachten: dit is de eerste die dat mag, en straks volgen er velen. De evenredige vrachtverdeling zou zo weg zijn. Het ging om hun broodwinning."

Tekst gaat verder onder de video



Schippers enterden in 1987 duwbakken van Granaria en sleepten die de Rijnhaven in. Vanaf april 1988 moesten de duwbakken om die reden varen onder politiebegeleiding. Henk en zijn collega's moesten dat transport in goede banen leiden. Het leidde op 21 april 1988 tot een slag met de ME in de Europoort.

"Op vrij ruwe wijze hebben we die slag verloren. Het is zo'n heftige gebeurtenis geweest. Er zijn collega's die hun pistool hebben moeten trekken. Ik kan je vertellen: als een agent zijn pistool in de handen pakt, is-ie een hele hoge drempel over."

Het protest laaide nog verder op en leidde in juni 1988 tot een grote blokkade met 220 binnenvaartschepen in Gorinchem. De vergunning van Granaria, die de minister had toegewezen, werd uiteindelijk ingetrokken.

Ontspan!

Met zijn blik van vroeger bekijkt hij de protesten van deze tijd, bijvoorbeeld tegen de coronamaatregelen, af en toe met verbazing. "Eerlijk? Ik vind af en toe dat mensen hun boodschap te serieus nemen. Dat ze daar zó fanatiek mee van de kant gaan, dat de polarisatie die daardoor ontstaat erger is dan de onrecht waar ze tegen strijden. Doe dat dan op een speelsere manier: ontspan en zorg dat de boodschap overkomt. Dát is belangrijk. Blijf er een beetje ontspannend over en neem jezelf niet te serieus."

Want hoewel zijn werk bol stond van de serieuze zaken, praat hij tegenwoordig het liefst over zijn blunders. Hij wil zichzelf niet te serieus nemen. Zijn motto? "'We zijn niet gestopt met spelen omdat we oud worden, maar we worden oud omdat we stoppen met spelen.' Dat vind ik zo leuk en spreekt me zo aan: blijf een beetje een kwajongen. Blijf de humor inzien van wat er gebeurt. En vooral: blijf ervan genieten."

Ben of ken jij Francisca, die in 1977 als vondeling werd aangetroffen op de Heemraadssingel? Neem dan contact op met de redactie van Rijnmond, via internet@rijnmond.nl.