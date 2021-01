Excelsior geeft het na goede start helemaal weg en gaat onderuit in Nijmegen: 3-2

Excelsior moest het in een koude Goffert zonder de geblesseerde topscorer Elias Ómarsson doen. Stijn Meijer was zijn vervanger in het inmiddels bekende 5-3-2-systeem van Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. De wedstrijd begon aan beide kanten bijzonder rommelig, al had Excelsior na een kleine vijf minuten al op voorsprong kunnen komen via NEC-verdediger Cas Odenthal, die de bal bijna in eigen doel werkte.

Een kleine tien minuten later kwam die Rotterdamse voorsprong er alsnog. Joël Zwarts kopte een hoge afvallende bal toch van aardige afstand achter de niet overtuigende NEC-doelman Norbert Alblas. Drie minuten later stond het al 0-2, nadat Mitchell van Rooijen de bal uit een hoekschop voor zijn voeten kreeg en die hard in de verre hoek binnen schoot.

In het restant van de eerste helft werd de thuisploeg dreigender. Dat resulteerde onder meer in grote kansen voor Jonathan Okita en Jordy Bruijn, maar in beide gevallen hield Alessandro Damen zijn doel schoon. Excelsior mocht na een klein halfuur ook niet klagen, toen doelpuntenmaker Van Rooijen met een te late sliding een strafschop leek te veroorzaken. Scheidsrechter Ingmar Oostrom zag het anders.

Ommekeer

Toch kwam NEC vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd. Een pass van Bruijn op Okita glipte onder de voet door bij Siebe Horemans, waarna Okita de aansluitingstreffer in de verre hoek binnen kon schuiven: 1-2. Het was het startschot van meer dreiging van de thuisploeg, waar Excelsior weinig tegenover kon stellen.

Sterker nog, de Rotterdammers creëerden in de hele tweede helft geen enkele kans meer. Na lang gebeuk op de deur ging het een kwartier voor tijd uiteindelijk helemaal mis voor Excelsior. Brandon Ormonde-Ottewill mocht vertrekken na een harde charge op NEC-verdediger Bart van Rooij, en uit de daaropvolgende vrije trap werkte Okita van dichtbij zijn tweede van de avond binnen: 2-2.

De thuisploeg rook bloed, drukte door en maakte uiteindelijk de comeback compleet. Na een overtreding van Sander Fischer binnen de zestien schoot Bruijn NEC ruim vijf minuten voor tijd via een strafschop naar de zege.

NEC - Excelsior 3-2 (0-2)

14' Joël Zwarts 0-1

17' Mitchell van Rooijen 0-2

50' Jonathan Okita 1-2

80' Jonathan Okita 2-2

85' Jordy Bruijn (strafschop) 3-2

Opstelling Excelsior: Damen; Aberkane, Horemans, Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Wieffer, Van Rooijen (86' Bruins), Niemeijer (70' Baas); Zwarts (78' Van der Meer), Meijer (70' Mendes Moreira).