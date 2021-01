Het vaccineren is begonnen, maar wanneer nu weer de festivals?

Het vaccineren is ook in onze regio begonnen. Het wordt gezien als de eerste stap op de weg naar het 'oude normaal'. Maar wat gaat dit betekenen voor het festivalseizoen dat binnenkort weer start in Rotterdam? Kunnen er deze zomer weer, zoals voor het coronavirus uitbrak, veel festivals gehouden worden?

Volgens wethouder Said Kasmi is het nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. "Als je kijkt naar de planning wanneer wie gevaccineerd wordt, dan hoop ik - met een grote slag om de arm - dat we toch ergens in mei of juni al weer evenementen kunnen gaan houden in de stad."

Hoe die evenementen er dan uitzien, hangt dan echt af van de op dat moment geldende coronamaatregelen van het kabinet en de veiligheidsregio.

Wat kan er wel op een andere manier?

Het festivalseizoen start al eind januari. Komende week gaat spannend worden. Welke mededelingen zullen premier Rutte en minister De Jonge geven tijdens de persconferentie komende dinsdag? Wordt de lockdown, zoals nu al gesuggereerd wordt, met een paar weken verlengd? In dat geval moet gekeken worden of de dan geplande festivals aangepast door kunnen gaan of niet.

Kijk hier naar een reportage van politiek-verslaggever Jan-Roelof Visscher. De tekst gaat verder onder de video.

Bij Rotterdam Festivals is er nog geen streep door een evenement voor dit jaar gezet. "Er wordt juist naar oplossingen gezocht", zegt directeur Renske Satijn. "Wat kan er wel?" Bijvoorbeeld door zaken die online kunnen, ook nu online te doen. Of er alternatieven voor zoeken, zoals bij het filmfestival in Rotterdam dit jaar gaat gebeuren.

Satijn: "Het IFFR doet een deel online en verplaatst een deel naar juni, in de hoop dat er dan weer meer mogelijk is. Dat is tegelijk met de Dakendagen. Ze zien nu een kans om samen te werken en een festival ervoor te bedenken. Daar zijn ze nu mee bezig."



Het Eurovise Songfestival

Eén van de grote evenementen dit jaar in de stad, is het Eurovisie Songfestival. Dat vindt op 18, 20 en 22 mei 2021 plaats in Rotterdam Ahoy. Het evenement zal hoe dan ook doorgaan. In welke vorm is nog onbekend.

Er zijn vier mogelijkheden. Die variëren van een show met het maximale aantal publiek, dus zoals eigenlijk de bedoeling was, tot een songfestival zonder publiek en mogelijk ook geen evenementen in en rond Rotterdam. De optredens van de artiesten worden dan gehouden in het eigen land. Vanuit Rotterdam komt alleen de presentatie.



Testfestival

In Barcelona is kortgeleden een test gedaan hoe je met allerlei maatregelen toch een festival kan organiseren. Vooralsnog zou dat ook kansen kunnen bieden voor Rotterdam. Renske Satijn van Rotterdam Festivals: "Mensen moesten vooraf getest zijn en tijdens het evenement mondkapjes dragen. Er werd gekeken hoe die virusdeeltjes zich zouden kunnen verspreiden. Dat is heel goed afgelopen. Er waren geen besmettingen."

Toch betekent dit niet dat dit ook gelijk in Rotterdam gedaan kan worden. "Het is niet 'effe wat sneltesten en dan kun je weer'. Je moet het heel goed regisseren en in de gaten houden", aldus Satijn.

In Nederland is dit nog niet eerder gedaan op deze manier. Wel heeft het kabinet gezegd dat ze in het jaar testen willen doen met grote groepen mensen bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd en een concert.

Organisatoren hebben het zwaar

Veel van de organisatoren van evenementen in Rotterdam hebben het zwaar in de coronatijd. Maar volgens Rotterdam Festivals is nog geen van de partijen waar zij mee samenwerken, gestopt. Rotterdams Festivals zegt dat steunpakketten voor deze sector hard nodig zijn.