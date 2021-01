'Ik laat mijn dochter van 14 gerust hier in Carnisse 's avonds over straat fietsen'

"Mensen denken dat je zo snel mogelijk weer hier weg wilt, maar dat is niet zo." Dat zegt Hanneke Vis over de wijk Carnisse waar zij woont. "Ik laat mijn dochter van 14 gerust hier 's avonds over straat fietsen." Al zeventien jaar woont ze in de wijk, de afgelopen jaren op de Lepelaarsingel. Volgens haar is dit het mooiste stukje van Carnisse.

Verslaggever Tenny Tenzer blijft een nachtje slapen om verder kennis met haar en de wijk te maken.

Dit is de slaapplek van Tenny.



We lopen 's avonds langs de Lepelaarsingel. De lichten van de lantaarnpalen reflecteren in het water. In de wijkprofielen scoort Carnisse op het gebied van veiligheid, openbare ruimte en lager dan andere wijken in Rotterdam. De mening van Vis is tegenovergesteld. Zij blijft ze onverminderd positief over haar wijk.

Hoge huizenprijzen

Als ze toch nadenkt over een verbeterpunt zijn het de hoge huizenprijzen. Er zijn huizen in de wijk die voor bijna twee ton te koop staan. En dan heb je 60 vierkante meter. Ter vergelijking: de gemiddelde huisprijs in Carnisse is 155.000 en van Rotterdam is dit 285.000. Het nadeel van de hoge huizenprijzen is dat de huren niet in verhouding zijn. "Veel mensen worden in een huis gepropt, vooral MOE-landers (Midden- en Oost-Europees) en moeten daar een hoge huur voor betalen", zegt Hanneke.

Hanneke en dochter danken voor het eten.



We gaan op bezoek bij Gilbert van Drunen. Een kleurrijk figuur in de wijk met sandalen, roze colbert, sjaal en hoed. Hij is van alles en iedereen op de hoogte en maakt de wijkkrant Carnisse Courier. Op de laatste editie heeft hij in vier talen een nieuwjaarswens van burgemeester Aboutaleb op de voorpagina gezet. De burgemeester loopt en werkt sinds de zomer wekelijks een dag in de wijk. Dat heeft een positief effect op de bewoners. "Mensen voelen zich gehoord. Ze lopen weer met schouders omhoog en zijn trots."

Gilbert van Drunen van de Carnisse Courier.



Armoede

Na een kort nachtje en een klein ontbijt lopen we naar de kerk van de Nazarener aan de Carnissesingel. Acht personen mag momenteel de kerk ontvangen. Er zit onder andere een man die papier aan het pikken is voor de dagbesteding. Mensen kunnen hier terecht voor een kopje koffie, voedselpakketten en de kledingbank. In een opslagruimte staan rekken vol kleding. Er is een man-, vrouw- en kinderafdeling. Vooral kleding van kinderen is gewild. Volgens een vrijwilliger is er nog steeds veel armoede in de wijk.

Kledingbank in de Kerk van Nazarener.



Wat zijn voor Hanneke haar dromen voor de wijk? "Dat er een plek is voor iedereen. Dat mensen die hier wonen kunnen blijven wonen. Het is prima als als er dan nieuwe mensen bij willen komen."

Tenny Tenzer is de nieuwe verslaggever voor Rotterdam-Zuid. Om de mensen beter te leren kennen wil hij (inachtneming van de coronamaatregelen) overnachten in de wijken om te kijken hoe ze leven, waar ze tegenaan lopen en wat hun dromen zijn. Interesse? Mail dan naar tenny.tenzer@rijnmond.nl