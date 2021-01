Tribune in brand bij sportclub Berkel en Rodenrijs

Een tribune op het terrein van een sportvereniging in Berkel en Rodenrijs staat vrijdagavond in brand, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een tribune van TOGB aan Het Hoge Land.

Het gevaar bestaat dat het dak van de tribune instort. Mensen worden daarom op afstand gehouden. De brand is rond 22:15 uur onder controle, maar nog niet uit.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook over gewonden is nog niets bekend. De brandweer heeft opgeschaald en is met meerdere voertuigen ter plaatse.