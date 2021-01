Vakbond hoopt op vaccinatievoorrang zeevarenden: 'Schip is soort gevangenis geworden'

Vakbond hoopt op voorrang zeevarenden bij vaccineren: 'Schip is soort gevangenis geworden'

De vakbond van zeevarenden, Nautilus, maakt zich grote zorgen over de besmettingsrisico's aan boord van schepen. Zo is er vrijdag nog een corona-uitbraak onder personeel van de Stena Hollandica, het schip tussen Hoek van Holland en Harwich, vastgesteld. De vakbond vindt dat personeel aan schepen voorrang zou moeten krijgen bij het vaccineren.

Aan het begin van de coronacrisis, in maart 2020, waren al grote uitbraken aan boord van passagiersschepen. Maar volgens Marcel van den Broek van Nautilus is de situatie nog erger: "Ook op schepen zonder coronabesmettingen komen bemanningsleden amper van boord", legt hij uit.

Maanden op een schip

In sommige landen mogen zeevarenden namelijk niet de kade opkomen en mogen ook geen andere mensen aan boord van schepen stappen. Diensten van elkaar overnemen is daardoor onmogelijk geworden, waardoor sommigen al zeventien maanden lang non-stop aan het werk zijn. "Het schip is een soort gevangenis geworden", zegt Van den Broek.

Hij noemt dat het grootste probleem, omdat dit ook veiligheidsrisico's met zich meebrengt. "Ze zijn dag en nacht in de weer, zeven dagen per week, zoveel maanden achter elkaar. Ze zijn moe, dan kun je wachten op allerlei ongevallen."

Er zijn zo'n vier- tot vijfduizend Nederlandse zeevarenden. "Maar er zit een veelvoud daarvan aan boord van Nederlandse schepen, uit allerlei windstreken. Die vaccinatie is voor de eigen veiligheid, maar ook voor de collega's aan boord. Je bent dan geen overdragen meer en kan de collega's niet meer aansteken."

Geen doorsnee werknemers

De vakbond dringt daarop aan om zeevarenden voorrang te geven bij vaccineren. Maar ze zijn natuurlijk niet de enige beroepsgroep die dat zou willen. "Maar zeevarenden zijn geen doorsnee werknemers", zegt Van den Broek. "Ze zitten zomaar ergens midden op zee. Als je dan acute gezondheidsproblemen krijgt, kunnen ze niet even snel naar een dokter."

Hij kan zich voorstellen dat nu er wereldwijd gevaccineerd wordt, zo'n bewijs van vaccinatie zou kunnen helpen bij het reizen van deze beroepsgroep. "Het zou goed zijn als werknemers weer van en naar een schip kunnen reizen, dat ze dan een bepaalde status hebben."