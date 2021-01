Voorzitter over brand bij Berkelse sportvereniging: 'Een drama, vooral voor onze vrijwilligers'

"Het is een drama, vooral voor onze vrijwilligers. Zij hebben die tribune zelf opgebouwd. Als je het nu ziet, is er weinig van over", zegt voorzitter Andy Wibier van sportvereniging TOGB in Berkel en Rodenrijs. De tribune van de club brandde vrijdagavond uit. Ook het kunstgrasveld en de reclameborden raakten beschadigd.

Wibier werd op de brand geattendeerd in de WhatsApp-groep die hij met het bestuur heeft. Hij ging meteen naar de vereniging toe. "Ik dacht: het zal toch niet het clubhuis zijn? Dat was het gelukkig niet, maar dit is nog steeds heel erg."



De uitgebrande tribune is de enige die de Berkelse club had en stond inmiddels zo'n dertien jaar. Een geliefde plek voor voetbalsupporters, maar ook voor de jeugd om een drankje te drinken of te chillen, zegt de voorzitter.

Beveiliging

Vermoedelijk is de brand aangestoken. "Ik ben geen politieagent, maar wij denken dat ook", zegt Wibier. "Het kan niet anders; er is daar niet iets wat zomaar in brand kan vliegen. Dat de jeugd daar plezier heeft wordt gedoogd, maar dit is heel bijzonder."

Het terrein van TOGB heeft drie ingangen, die alle drie dicht zijn. Maar niet alle drie zitten altijd op slot, erkent de voorzitter. Of dat in het gevolg wel zo zal zijn, moet blijken. "Je moet bijna een burgerwacht instellen, bij toerbeurt. Of beveiliging inhuren om incidenten te voorkomen, hoe triest het ook is."

De exacte schade zal zaterdag duidelijk moeten worden. "We hebben de lichten al even aangezet, maar we mogen niet nog dichtbij komen om de boel te bekijken", zegt Wibier. "De gemeente komt morgen kijken om te zien hoe erg het veld beschadigd is en we informeren de verzekeringsmaatschappij."

Hoewel alle sportieve activiteiten momenteel stil liggen, baart vooral het veld hem nu zorgen. "Je kan voetballen zonder tribune, maar niet zonder veld."