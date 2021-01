Diëtiste spreekt uit ervaring: eet niet de banketwinkel leeg

Drie goede maaltijden per dag eten en niét verspreid over de dag kleine beetjes. Dat is de gezondheidstip van diëtiste en orthomoleculair therapeut Liesbeth van Duijn uit Rotterdam. Liesbeth weet waar ze over praat als ze voedingsadviezen geeft: als dochter van een banketbakker kampte ze zelf ooit met overgewicht en een eetstoornis.

Dat, gecombineerd met een auto-immuunziekte, maakte dat ze sinds haar tweeënvijftigste fanatiek bezig is haar kennis over voeding uit te dragen. Onder meer als deskundige bij Radio Rijnmond, waar ze de komende tijd regelmatig te horen zal zijn.

13 jaar en 73 kilo

"Tot mijn tiende woonde ik achter en boven de bakkerij en heb ik daar de hele winkel leeggegeten. Ik begon aan de zoete dingetjes; bonbons, koekjes, enzovoort. En als ik dat zat was, begon ik aan de chipolatapudding en dan ging ik over op de saucijzenbroodjes. Toen ik 13 jaar was, woog ik 73 kilo."

Vervolgens ontwikkelde Liesbeth een eetstoornis en dacht op haar achttiende in de opleiding tot diëtiste de oplossing voor overgewicht te vinden. "Maar toen ik was afgestudeerd, zag ik dat dat dus niet helemaal gelukt is. Want wat we hier leren heeft geleid tot - toen al - veertig procent overgewicht bij de Nederlandse bevolking."

Via omzwervingen belandde Liesbeth van Duijn bij het 'systeem' dat ze nu hanteert. "We gebruiken een systeem, waarbij we op basis van een bloedanalyse een programma op maat maken. Met een driedaagse menucyclus en variatielijsten."

Rust voor de spijsvertering

Gevraagd naar een eerste tip om de feestdagenkilo's weg te werken, zegt Liesbeth: "De grootste misvatting over afvallen en gezond eten is dat je zes keer per dag moet eten om je motortje aan de gang te houden. Dat is de oude diëtetiek, die zegt dat je drie maaltijden en drie tussendoortjes moet gebruiken."

Het advies van Liesbeth is: drie keer per dag eten. "Dan zorg je ervoor dat je hormonen en neurotransmitters weer rustig worden en je spijsvertering af en toe ook even de tijd krijgt om op adem te komen." Telkens kleine beetjes eten zorgt ervoor dat je lichaam steeds weer insuline aanmaakt en dat is volgens Liesbeth niet goed. "Insuline zorgt ervoor dat suiker de cel in kan, maar het wordt ook omgezet in vetcellen."

Drie keer per dag een maaltijd die voor de helft uit groenten bestaat en voor de helft uit eiwitten (vlees, vis, gevogelte, zuivel, soja, peulvruchten, noten, eieren), met ook nog één stuk fruit, geeft volgens de voedingsdeskundige een verzadigd gevoel en geeft de spijsvertering rust.