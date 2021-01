Het weer van vandaag: rustig en droog

Vandaag is het mooi weer met geregeld zon en blijft het droog. Het wordt 4 graden in het oosten van de regio en 6 graden langs de kust. De wind waait zwak en aan zee matig en komt uit het westen- tot noordwesten.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Lokaal kan zich mist vormen. Het gaat licht vriezen met minima tussen +1 graad langs de kust en -2 graden in de regio Molenlanden.

Morgenochtend eerst nog een streepje zon, daarna is het bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het 3 graden in het oosten van de regio en 6 graden langs de kust. Er waait een matige wind uit het zuidwesten.

Vooruitzichten

Vanaf maandag wordt het zachter en is het aan de wisselvallige kant met van tijd tot tijd regen. Het wordt in de middag 7 graden en de nachtvorst verdwijnt weer (tijdelijk) uit onze regio.