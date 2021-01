Ivo Opstelten: 'Ik wil dat mijn as wordt uitgestrooid over de Maas'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten spreekt een zeer openhartige Ivo Opstelten over zijn tijd als burgemeester van Rotterdam. "Ik heb altijd burgemeester willen worden. Toen ik die functie in mijn stad Rotterdam kreeg, was dat een droom die uitkwam."

"Ik heb er zo van genoten om mij met hart en ziel in te zetten voor Rotterdam. Ik had ook een ochtendritueel. Als ik om acht uur het stadhuis in kwam lopen, dan liep ik eerst even naar het balkon. Dan zette ik het raam open en riep ik: 'Goedemorgen stad!'. Een shake hands met de stad. En dan was de dag begonnen."

Opstelten strooit met anekdotes over zijn periode als 'baas' van de stad. "Dit geestige verhaal kan ik nu wel onthullen. Toen ik als burgemeester van Rotterdam werd geïnstalleerd, zei de SP: 'Je schijnt het wel te kunnen, maar u krijgt niet het vertrouwen van ons'. Jaren later, toen ik mijn afscheid aankondigde, kreeg ik een brief van diezelfde SP met daarop de tekst: 'Blijf nog even!'. Dat zal ik nooit meer vergeten."

Ivo Opstelten staat nog midden in het leven, maar weet wel al dat hij zijn as wil laten uitstrooien over de Maas. De tekst gaat verder onder de video.

Ivo Opstelten is nog altijd bijzonder geliefd onder de inwoners van de stad. Op de vraag van presentator Sander de Kramer waarom hij zo populair is, krabt de oud-burgemeester zich even achter het oor. "Ik weet het niet. Misschien komt het omdat ik altijd met mensen bezig ben. Ik ben toegankelijk en blijf altijd mezelf. Ik luister graag naar mensen. Wie ze ook zijn. Wat ze ook zijn. En waar ze ook vandaan komen. Als ik als burgemeester iets kon doen voor iemand, dan maakte ik dat ook waar. Dat was voor mijn mensen best weleens ingewikkeld, hoor. Dan was ik ergens geweest en had ik iemand mijn woord gegeven. De volgende dag herinnerde ik mijn mensen er dan aan dat het ook écht moest gebeuren. Dan maakte ik een aantekeningetje en een tijdje later ging ik zelf kijken of dat wat ik beloofd had al was uitgevoerd. Zo zit ik in elkaar. Ik denk dat de mensen dat erg waarderen."

Belangrijke plek

Opstelten neemt De Kramer ook mee naar café Penny Pean op de Meent. Daar sprak de oud-burgemeester regelmatig af met zijn zieke zwager Robert. "Dit is een belangrijke plek voor mij. Robert wist dat hij zou komen te overlijden. Hier in dit café spraken we af om een kop koffie te drinken en gewoon een mooi gesprek te voeren. Over de wereld, over het leven, over de stad. Die ontmoetingen waren mij zo dierbaar. Hoe druk ik het ook had, hier maakte ik altijd tijd voor. Het ging over kameraadschap. Robert en ik waren totaal verschillend, maar we konden het zo goed met elkaar vinden. Ik ben hier na zijn overlijden nooit meer geweest."

Ivo Opstelten roeit nog twee keer in de week fanatiek. De tekst gaat verder onder de video.

"Het lastige van ouder worden, is dat mensen om je heen wegvallen", vervolgt 'Oppie'. "Dat hoort er helaas bij. Of ik zelf weleens aan de dood denk? Nou, ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik sta nog stevig in het leven. Één ding weet ik wel: als ik ooit overlijd, wil ik dat mijn as wordt uitgestrooid over de Maas. Ik denk overigens niet dat we na de dood in een hemel komen. Dood is dood. Alleen de herinneringen blijven over."

Tenslotte geeft Opstelten De Kramer een rondleiding bij roeivereniging De Maas, waar de oud-burgemeester twee keer per week sport. "Ik vind roeien fantastisch. Op woensdag en op zaterdag roei ik met vrienden over de Rotte. Dan gaan we naar eetcafé Oud Verlaat. Daar drinken we een kop koffie. En als we iets te vieren hebben, en dat hebben we regelmatig, nemen we er een stuk appeltaart bij. Ik geniet met volle teugen van het roeien. Al ben ik al twee keer bij het uitstappen uit de roeiboot gevallen. Plons, zo in het water. Het instappen gaat om mijn leeftijd nog prima, maar het uitstappen... Haha."

Kijk hier de hele aflevering van Sanders Gerse Gasten.