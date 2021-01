Binnenkort ook een groot testevenement in Rotterdam? Dit zijn de kansen, risico’s en plannen

Het festival Boothstock in 2016 in het Kralingse Bos

Het was een geslaagde proef in het Spaanse Barcelona. Ruim duizend mensen gingen naar een 'testevenent'. Zij werden vooraf allemaal getest op het coronavirus en hoefden geen afstand te houden tijdens het feesten. Niemand liep vervolgens het virus op. De vraag in onze regio is nu: komt er ook zo'n event aan voor Rotterdam?

Festivalorganisator en oprichter en eigenaar van poppodium Annabel Aziz Yagoub is hier in ieder geval aan maanden voor aan het lobbyen en onderzoeken. Hij mikt op een testevent op Koningsdag en vertelde in oktober van het vorige jaar al aan Rijnmond hoe hij dit voor zich zag. "Het feest kan in het Kralingse Bos gehouden worden. Als je voor de Kralingse Plas al test, kan iedereen met een positieve test nog omdraaien," zei hij destijds.

Het testevent in Barcelona en de daarbij horende resultaten ziet Yagoub als een stip aan de horizon. "Het is goed aangetoond dat je veilig en snel kunt testen voor een evenement." Hij vindt het tijdens de huidige lockdown nog deel ongepast om over een festival te praten, maar zo'n evenement moet nu eenmaal goed voorbereid worden. "Dit is wel het moment om dit te bespreken. Er zitten enorm veel haken en ogen aan de organisatie. Dan moet je de tijd optimaal benutten."

Uitzicht

Yagoub geeft een recent voorbeeld waarbij dit niet goed ging. "Kijk naar het vaccineren. Er wordt pas nagedacht over de aanpak zodra het vaccin er is. Over software bijvoorbeeld. Ik moet voor een festival alles al voorbereid hebben."

Het starten met vaccineren heeft natuurlijk invloed op testevents. Die komen volgens Yagoub dichterbij. "Dit geeft weer uitzicht op het oude normaal. Je kunt nu ook testen met festivals door gevaccineerde bezoekers toe te laten de rest te laten testen. En als je met een vaccin naar een festival mag, stimuleert het mensen om zich te laten vaccineren."

Viroloog Annemiek van der Eijk vertelt wat we kunnen leren van het testevent in Spanje. Het verhaal gaat verder onder de video.

Volgens Yagoub wordt er vanuit de lokale overheid bereidheid getoond voor het organiseren van een testevent. Hij praat veel met de gemeente en instanties als Rotterdam Festivals en de directie van Veilig Rotterdam. Wel benadrukt hij dat een testevent ongepast is als de situatie rondom corona nog ernstig is. "Zoiets doe je natuurlijk niet als de ic's vol liggen."

De gemeente Rotterdam bevestigt dat het komende week weer een gesprek heeft met Yagoub

Viroloog over Barcelona

De ontwikkelingen rondom het feest in Barcelona werden met interesse gevolgd door viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC. Zij deed eerder al onderzoek naar test met supporters in voetbalstadions en beantwoord nu acht vragen over het Spaanse feest.

Wat kunnen we leren van het testevenement in Barcelona?

"Het is belangrijk dat we kijken wat er mogelijk is als we kunnen opstarten met evenementen en hoe doen we dat. Mensen voor een evenement eerst testen, is een positieve ontwikkeling. Als je iedereen test en niemand heeft het virus bij zich, kunnen bepaalde evenementen gewoon doorgaan."

Wat vond je het meest interessant aan dit onderzoek?

"Ze hebben het met een grote groep gedaan. Ik vond het vooral uitdagend dat de bezoekers geen afstand hoefden te bewaren. Dat zou ik op het begin wel spannend vinden. Wat voor mij niet duidelijk was, is in welke welk tijdsframe mensen zijn getest. Als je hen geen afstand laat houden, wil je zeker weten dat niemand het virus bij zich draagt. Je wilt ze recent getest hebben. Iemand die op maandag negatief is, kan op dinsdag positief zijn. Dat is een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je zeker weet dat niemand negatief is."

Denk je dat het songfestival door kan gaan op deze manier?

"Als je bij zulke evenementen begint met een combinatie tussen testen en afstand bewaren, denk ik dat er beperkte evenementen mogelijk. En daarna kun je evenementen uitbreiden. Het vaccin gaat ook een rol spelen. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek."

Wat is er nodig om dergelijke evenementen in Nederland te laten slagen?

"Er zullen op beperkte schaal experimenten plaatsvinden. Wat kan er en op welke manier? Je kunt bijvoorbeeld iedereen van te voren testen of aan de hand van triage op een bepaalde schaal mensen testen. Maar ook: hoe kun je een zaal efficiënt inrichten? Hoe zorg je ervoor dat mensen makkelijk afstand kunnen houden en waar ontstaan er knelpunten? Dat kunnen onderzoekers goed in kaart brengen. Zij zien waar bijvoorbeeld waar mensen ophopen."

Wat zijn de risico's bij het organiseren van zulke evenementen?

"Je wilt niet dat mensen bloot gesteld worden aan het virus. Dus de uitdaging is om het veilig te organiseren. Het moet voor een evenement mogelijk zijn om zoveel mogelijk mensen te testen."

Denk je dat er deze zomer al festivals kunnen zijn?

"Dat hangt van veel factoren af. Onder andere van het vaccineren van grote groepen mensen. We weten dat de vaccinaties effectief zijn. Het is afwachten hoe dit loopt in combinatie met snel kunnen testen. Dan zal er meer mogelijk zijn."

Bij het evenement in Barcelona ging het om duizend mensen. Is het te doen om iedereen aan de deur te testen?

"De registratie zal het grootste obstakel zijn. En je moet zorgen dat iedereen een betrouwbare uitslag krijgt. Daar zit een logistiek operatie aan vast. Hopelijk zijn daar ict-oplossingen voor."

Hoe gaat dat nu?

"Het gebeurt alleen nog in teststraten. Het materiaal wordt afgenomen door iemand die volledig is beschermd en het testmonster gaat naar het lab. Bij een sneltest worden er nog dingen ingevoerd en komen er wat handmatige handelingen bij. Daarna moet de test een kwartier instaan en moet de uitslag ingevoerd worden. Al met al ben je daar wel even mee bezig. Zo even aan de voordeur doe je dit niet. Wel wordt er gewerkt aan snellere oplossingen hiervoor. Daar gaan we stappen mee maken."