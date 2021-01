Spits Stijn Meijer is niet blij met zijn rol bij Excelsior: 'Ik wil gewoon spelen'

Hij maakte, op de thuiswedstrijd tegen NAC Breda van afgelopen zondag na, in elke wedstrijd van dit seizoen minuten. Maar vrijdagavond was dat voor Excelsior-spits Stijn Meijer (21) voor het eerst dit seizoen als basisspeler. "Ik ben niet blij met mijn rol natuurlijk", vertelt hij na de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen NEC.

Begin september 2019 tekende Meijer bij Excelsior. In de eerste helft van vorig seizoen, dat door de coronacrisis voortijdig werd afgebroken, kreeg de spits onder de vorige Excelsior-trainer Ricardo Moniz vaak een basisplek. Na het ontslag van Moniz en de komst van Marinus Dijkhuizen moet Meijer het vooral met invalbeurten doen. "Ik denk dat ik het vorig seizoen onder Moniz goed heb gedaan. De nieuwe trainer heeft daarna voor anderen gekozen."

"Dan moet je daar mee leven, al vind ik het moeilijk en ben ik het er niet mee eens. Ik weet wat ik kan en denk dat ik het team goed kan helpen. Zowel qua goals, als in meevoetballen en een aanspeelpunt zijn. Maar goed, het hoort bij het voetbal. Dat moet je accepteren. Ik vind dat ik wel wat meer kansjes had kunnen krijgen."

"Ik wil sowieso meer minuten maken, daar hoef ik niet omheen te draaien. Ik wil gewoon spelen", vervolgt Meijer. "Ik ben nog jong, wil me ontwikkelen en mezelf laten zien. Dat kan alleen als je veel minuten maakt denk ik. Ik weet dat ik in de basiswedstrijden die ik bij Excelsior en bij m'n vorige club Almere City heb gespeeld m'n goals heb gemaakt en m'n assists heb geleverd. Als invaller is dat toch moeilijker voor mij."

Visitekaartje afgegeven?

Goals en assists kon Meijer vrijdagavond tegen NEC bij zijn eerste basisplek van dit seizoen niet leveren, de spits keek na afloop wel tevreden terug op zijn optreden. "Ik vond dat ik een prima eerste helft heb gespeeld, vooral als aanspeelpunt. In de tweede helft was het moeilijker omdat we terug werden gedrukt, maar al met al ging het gewoon prima. Maar daar gaat het niet om, het gaat om het team. Het is jammer dat we dan niet die drie punten meenemen. Heel zuur."

"Of ik vanavond m'n visitekaartje aan de trainer heb afgegeven? Dat weet ik niet, dat zul je echt aan de trainer moeten vragen." Dijkhuizen: "Redelijk. Het is niet dat hij het verschil maakte, maar hij speelde redelijk als target en kwam een paar keer goed naar de eerste paal. Dat zijn de kwaliteiten die hij heeft, wat dat betreft deed hij het niet slecht."

"Ik heb veel contact met Stijn maar hij heeft wel heel veel moeite met zijn rol", vervolgt Dijkhuizen over zijn spits. "Daar moet ik hem wel regelmatig op aanspreken, ook dat hoort erbij als je trainer bent. Dan probeer je hem toch te stimuleren. Uiteindelijk komt er altijd een moment. Nu is het een keer dat hij onverwachts speelt en dan moet je er klaar voor zijn. Wie weet wat voor vervolg dit gaat krijgen."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Excelsior-spits Stijn Meijer, na afloop van de met 3-2 verloren wedstrijd tegen NEC: