Onterechte verkeersboete in Rotterdam door scanauto? Aanvechten loont!

Scanauto's van parkeerbeheer, die in steeds meer gemeenten met camera's op het dak rondrijden om te controleren of er is betaald voor parkeren, schrijven nog wel eens onterecht automatisch een boete uit. Dit blijkt uit het aantal ingewilligde bezwaarschriften die de NOS heeft opgevraagd bij de vier grote steden.

Vooral in Rotterdam helpt het aanvechten van boetes: driekwart van de aangevochten boetes vervielen. Ook Utrecht noteert dit percentage. In totaal werd twee derde van de aangevochten verkeersboetes in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht kwijtgescholden.

In Rotterdam zorgden scanauto's voor 345 duizend boetes. Daarvan werd 15 procent aangevochten waarbij dit dus in drie van de vier gevallen succesvol was.

Halverwege vorig jaar bleek al dat een groot deel van de aangevochten boetes wordt kwijtgescholden. Destijds was het voor wethouder Judith Bokhove niet duidelijk waar dit mis gaat.

Menselijke maat

Volgens Appjection, dat hulp biedt aan mensen die hun parkeerboete willen aanvechten, ligt het hoge aantal onterechte boetes aan het ontbreken van 'de menselijke maat' bij de inzet van scanauto's. "Die auto's herkennen bijzondere situaties niet altijd, bijvoorbeeld of iemand nog naar de parkeerautomaat loopt of dat iemand aan het laden en lossen is", zegt Max Heck tegen de NOS.

Maar Heck vermoedt ook dat er nog weleens iets misgaat met de software van de scanauto's en de koppelingen aan het registratiesystemen van de gemeenten waarin staat of iemand een ontheffing, een invalideparkeerkaart of een vergunning heeft.