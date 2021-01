Dronken trucker rijdt 20 kilometer tegen het verkeer in en ramt slagboom bij Botlektunnel

Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag levensgevaarlijke toeren uitgehaald. Hij is op de A15 tussen Europoort en de Botlekbrug 20 kilometer tegen het verkeer ingereden. Ook beukte hij door een slagboom heen. "Het is een klein wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd," zegt Rijkswaterstaat.

Het was rond 01:50 uur niet heel druk op de weg en Rijkswaterstaat handelde snel. Het verkeer dat op de rijbaan van de spookrijder reed werd over één rijstrook geleid en de slagboom bij de Botlektunnel ging dicht. Hier denderde de trucker echter dwars doorheen.

De politie zette de trucker net buiten de Botlektunnel aan de kant. Uit een blaastest bleek hij stevig te hebben gedronken: vijf keer meer dan de toegestane hoeveelheid. De vrachtwagen had een Litouws kenteken, maar het is niet duidelijk of dat ook de nationaliteit van de bestuurder is. De wegpiraat is aangehouden en is zijn rijbewijs kwijt. Wel is hij inmiddels op vrije voeten.

Rijkswaterstaat heeft de kapot gereden slagboom meteen vervangen.