Frontale botsing in Rotterdam, twee gewonden naar het ziekenhuis

Bij een aanrijding in de buurt van Rotterdam The Hague Airport zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Het gaat om de bestuurders van twee auto's die frontaal op elkaar botsten op de G.K. van Hogendorpweg.

De vrouw was door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt geraakt en op de verkeerde weghelft beland. De andere automobilist kon haar niet meer ontwijken. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Eén van de wagens was een hybride auto. De brandweer was bang dat de accu van de wagen in brand zou vliegen, maar dat is niet gebeurd. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.