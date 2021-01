Merkwaardig debuut tegen Liverpool voor voormalig Feyenoord-talent Lamare Bogarde bij Aston Villa

Afgelopen dinsdag blies Lamare Bogarde nog 17 kaarsjes uit en vrijdagavond maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal van Aston Villa. En dat was meteen tegen jongens als Mohamed Salah, Sadio Mané en Georginio Wijnaldum. Liverpool dus. Het voormalig Feyenoord-talent kreeg die kans omdat de club uit Birmingham hard is getroffen door corona.

Het coronavirus grijpt, mede met een gemuteerde variant, weer hard om zich heen in Engeland en dat raakt ook de voetbalclubs. Zo kon Aston Villa vrijdag niet beschikken over veertien selectiespelers. Een groot deel daarvan is basisklant.

De club nam geen enkel risico voor deze wedstrijd voor de FA Cup tegen de kampioen van het land en liet de volledige A-selectie thuis. Waaronder de in een uitstekende vorm verkerende Barendrechter Anwar el Ghazi. Het trad aan met louter jeugdspelers en de gemiddelde leeftijd van het team lag net boven de 18 jaar.

Rugnummer 70

Aan de aftrap stond dus ook de geboren Rotterdammer Lamare Bogarde. Met nummer 70 op de rug stond hij centraal op het middenveld. Tot vorig jaar speelde hij in de Feyenoord Academy en deze zomer koos hij voor een Engels avontuur. Sindsdien speelt hij in de jeugdelftallen van Aston Villa.

Vrijdagavond had Aston Villa een Liverpool tegenover zich dat nauwelijks sterren spaarde. De jonkies hielden het een uur spannend. Mané opende wel na vier minuten de score, maar de 17-jarige Louie Barry trok de stand gelijk. Bogardes stadgenoot Wijnaldum zorgde in de tweede helft voor de 1-2 waarna Liverpool binnen vijf minuten uitliep naar 1-4.

Lamare Bogarde deed dus hetzelfde als zijn broer Melayro: vroegtijdig de jeugdopleiding van Feyenoord verlaten. De 18-jarige Melayro speelt bij Hoffenheim en heeft al een paar wedstrijden voor het eerste elftal achter zijn naam. Melayro en Lamare zijn neefjes van Winston Bogarde.