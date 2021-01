RIVM: 596 nieuwe coronabesmettingen in de regio, 6 personen overleden

Het aantal coronabesmettingen in onze regio in de afgelopen 24 uur staat op 596 gevallen. Dat is minder dan vrijdag (639) en donderdag (896). Woensdag kwamen er 573 nieuwe besmettingen bij, dinsdag 499. Het totale aantal coronabesmettingen in Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid sinds maart vorig jaar komt daarmee op 110.076.