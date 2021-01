Fraser over derby's in jaren negentig: 'Sparta had nooit gewonnen als ik had meegedaan'

Henk Fraser en Gerard de Nooijer over de derby's in de jaren negentig

Sparta - Feyenoord eindigt zondag niet in een gelijkspel. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, valt die stelling prima te verdedigen. De derby op Het Kasteel eindigde dertig jaar geleden namelijk voor het laatst in een gelijkspel. In 1991 gebeurde dat ook nog eens twee keer in een jaar.

Vooruitkijken door terug te blikken. In de aanloop naar Sparta - Feyenoord kunnen veel mensen daar geen genoeg van krijgen. Zo ook de trainers van Sparta. Hoofdtrainer Henk Fraser en zijn assistent Gérard de Nooijer stonden beiden in 1991 op het veld toen de derby's in het voorjaar in 1-1 en in het najaar in 0-0 eindigden. Fraser speelde bij Feyenoord, De Nooijer bij Sparta. Toch kunnen ze zich er beiden weinig van herinneren. De Nooijer: "Edwin Vurens scoorde toen voor ons, maar meestal was Feyenoord in die tijd te sterk voor ons. Meer weet ik er niet meer van."

Bekijk hier de samenvatting van Sparta - Feyenoord uit 1991. Het duel eindigde in 1-1.

'Sparta had nooit gewonnen als ik had meegedaan'

De Nooijer wijst zijn collega vaker op de derby in 1996 toen de ploegen elkaar troffen in de halve finales van het bekertoernooi. Sparta won op Het Kasteel na verlenging met 1-0 van Feyenoord door een doelpunt van Dennis de Nooijer. De assist was van zijn tweelingbroer Gérard. "Ik speelde toen niet mee. Anders hadden ze die wedstrijd natuurlijk nooit gewonnen. Uiteraard kan Gérard zich die wedstrijd natuurlijk heel goed herinneren," aldus een glimlachende Fraser.

Bekijk hier het bekerduel Sparta - Feyenoord uit 1996. Het duel eindigde in 1-0.

Uit de derby's in de jaren negentig vallen voor Sparta genoeg lessen te trekken voor de wedstrijd van zondag. "Eigenlijk is het principe nog steeds hetzelfde. Feyenoord moet normaal gesproken van Sparta kunnen winnen. Maar wij kunnen het elke ploeg lastig maken, mits wij heel geconcentreerd zijn, gedisciplineerd zijn en bereid zijn om meters te maken, " denkt Fraser. Zijn assistent vult aan. "Feyenoord is natuurlijk wel een topclub en wij moeten er alles aan doen om van een topclub te winnen."

'Als snotneus besef je niet wat je hebt'

Terugkijken op de jaren negentig levert tot slot van het interview nog een mooi inzicht op bij Henk Fraser. "Sparta is echt een hele mooie club. Ik ben zo suf geweest, door druk te zijn met FC Utrecht, Roda JC en Feyenoord, om dat niet te beseffen. Als snotneus besef je niet wat je hebt. En nu doe ik dat wel."