Dieren Blijdorp peuzelen aan koninklijke kerstbomen

De kerstboom van paleis Noordeinde en de boom van het voorplein van paleis Huis ten Bosch 'vielen erg in de smaak en werden door onze bizons al snel 'opgeruimd', is te lezen op de sociale media.

De olifanten Trong Nhi en Nhi Linh mochten de grote kerstboom van het voorplein van Blijdorp zelf oppeuzelen. IJsbeer Wolodja moest het doen met een kleine, maar speciale boom versierd met haring.

Kijk hier naar het op peuzelen van de koninklijke kerstbomen:



Het bijzondere maal was een lichtpuntje in een moeilijke tijd. Diergaarde Blijdorp zit in financieel zwaar weer door de coronacrisis. De van oorsprong Rotterdamse zangeres en tv-persoonlijkheid Patricia Paay is daarom een inzamelingsactie begonnen.