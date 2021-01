Bergschenhoekers op hun hoede voor Britse variant van coronavirus

"Mensen zijn niet bang, maar wat schuwer geworden", klinkt het bij de groente- en fruitkraam op de Kruin in Bergschenhoek. Het dorp is de afgelopen weken getroffen door een Britse variant van het coronavirus. Twee basisscholen bleken de bronnen van deze besmettingen te zijn.

Bij de groente- en fruitkraam is het zaterdagochtend rustig. Sowieso zijn er op deze morgen weinig mensen in het centrum van Bergschenhoek te bespeuren. "Ik praat veel met de mensen bij mijn kraam", vertelt de groente- en fruithandelaar. "Je krijgt best moeilijke verhalen te horen van mensen die in een dipje zitten of de situatie lastig vinden."

We gingen de straat op in Bergschenhoek om te peilen hoe inwoners tegen de nieuwe variant van het virus aan kijken. De tekst gaat verder onder de video:

Een aantal mensen in het centrum heeft (klein)kinderen op de Willibrordschool zitten. Deze basisschool is één van de twee scholen waar de Britse variant van het coronavirus is vastgesteld. "De impact is heftig", vertelt een moeder, wiens zoontje op de Willibrordschool zit. Hij is niet besmet.

"Het komt nu wel heel erg dichtbij. Nu is het niet meer de 'ver-van-je-bed-show', maar om de hoek", zegt een bezorgde grootmoeder.



De kleinzoon van de oma is niet besmet geraakt met de mutatie van het coronavirus. Desondanks blijft ze voorzichtig. "Handen wassen, handen wassen, handen wassen", somt zij op. "Mondkapje op, thuis komen en wéér handen wassen."

Hek om Bergschenhoek

In verschillende media werd het idee geopperd om een hek om Bergschenhoek te doen, om zo de Britse variant van het coronavirus niet verder te verspreiden. "Ik denk dat het een aardige suggestie is, maar dat het idee niet meer zinvol is", denkt een man, die net zijn zaterdagboodschappen heeft gedaan.

"Als je de berichten goed leest, dan lees je dat de eerste besmettingen al eind november gesignaleerd zijn. Om de boel nu te gaan isoleren, daar zijn we nu denk ik te laat mee."