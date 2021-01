Volleybaldames Sliedrecht Sport winnen bij hervatting competitie van Talentteam: 'Het was beter dan verwacht'

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben bij de hervatting van de competitie met 3-1 gewonnen van het Talentteam Papendal. In Ede waren de setstanden 22-25, 25-15, 25-12 en 25-13 in het voordeel van het team van de winnende coach Vera Koenen.

"Ik ben blij met het vertoonde spel, je weet aan het begin niet wat je kunt verwachten van je eigen team na zo'n korte voorbereiding", vertelt Koenen na afloop.

Tekst gaat verder onder de video:



Voor libero Kirsten Knip was het ook een vreemde gewaarwording. Na avonturen in het buitenland keerde ze afgelopen december terug bij haar oude club. De maanden ervoor hield ze haar conditie op peil op Papendal. Op dezelfde plek als waar tegenstander Talentteam traint. "Dat is super raar. Ik ken die meiden een beetje en het zijn stuk voor stuk schatten. Maar goed, we hebben 3-1 gewonnen en dat is voor ons team erg lekker."

"Het was beter dan ik had verwacht", vertelt Knip verder over de zege van Sliedrecht Sport. "Ik ben echt wel een beetje trots op wat we hebben neergezet."

Tekst gaat verder onder de video:



Door de coronamaatregelen kwam de volleybalcompetitie in oktober stil te liggen voor de titelfavoriet uit Sliedrecht. Ze hadden toen al wel een duel gespeeld en dat verloren. De regerend landskampioen kwam in november nog in Europees verband in actie.

Ondanks dat de competitie nu is hervat, is er nog veel onduidelijk omdat een aantal ploegen vanwege gezondheidsoverwegingen weigert te spelen. Zij moeten uiterlijk volgende week zaterdag 16 januari aangeven of ze mee willen doen aan de competitie. Koenen: "Iedereen heeft zijn eigen waardes. Wij hebben nu ook een speelster die er niet is. Dat zijn keuzes. Dat geldt ook voor die ploegen, maar als zij voor 16 januari geen beslissing nemen doen zij niet mee aan de competitie. Daarna wordt gekeken hoe het verder gaat."