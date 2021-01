Volg de Rotterdamse stadsderby Sparta-Feyenoord zondagmiddag live op Radio Rijnmond

Bart Nieuwkoop en Lennart Thy springen even hoog in de eerdere ontmoeting tussen Feyenoord en Sparta dit seizoen. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Na een korte winterstop is de eredivisie dit weekend weer terug met meteen dé wedstrijd van het jaar voor ons in de regio Rijnmond. Vanaf 12.15 uur treffen Sparta en Feyenoord elkaar op Het Kasteel en natuurlijk zijn wij daar bij.

Om 12.00 uur begint Radio Rijnmond Sport met presentator Dennis Kranenburg. Sinclair Bischop en Ruud van Os voorzien de stadsderby van live commentaar op 93.40 FM, Emile Schelvis is onze analist.

Volg alles rond Sparta-Feyenoord via ons liveblog:



Memorabele edities

Sparta-Feyenoord was in het verleden al goed voor verschillende memorabele edities. Zo kreeg West in het seizoen 2017/2018 een waanzinnige klap van Zuid te verwerken: 0-7. Of neem de editie van 5 maart 2017 toen Mathias Pogba Sparta naar de overwinning kopte door zijn goal na nog geen vijftig seconden spelen.

Nog verder terug komen we bij de wedstrijd van Marvin Emnes, die de bloedstollende editie van 2007/2008 met een heerlijke goal in het voordeel van Sparta besliste. Eerder deze week vertelde Emnes in gesprek met Rijnmond-verslaggever Frank Stout dat hij de avond voor die Sparta-Feyenoord nog tot twee uur Baileys stond te drinken in de Van Nelle fabriek.

Voorspelling?

Eerder dit seizoen eindigde Feyenoord-Sparta in de Kuip in 1-1. In onze voetbaltalkshow FC Rijnmond ging het natuurlijk ook uitgebreid over de wedstrijd van deze zondag, net als in onze podcast van afgelopen vrijdag. Zo verwachtten Dennis van Eersel en Sinclair Bischop een zege voor Feyenoord, Anton Slotboom en Ruud van Os denken juist dat Sparta de goede lijn van 2020 gewoon doortrekt in het nieuwe jaar.

Bij Feyenoord staat de kersverse aanwinst Lucas Pratto zondag meteen in de basis verklapte trainer Dick Advocaat vrijdag al op de persconferentie. Feyenoord mist verder Justin Bijlow, Robert Bozenik, Orkun Kökcü en João Teixeira. Ridgeciano Haps sluit weer aan.

Sparta moet verdediger Bart Vriends zo goed als zeker missen in de derby. Trainer Henk Fraser noemde dat vrijdag al 'een aderlating'.

Wat verwacht jij zondag van Sparta-Feyenoord? Laat het vast weten in de reacties!