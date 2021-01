Aanhoudingen dankzij 'find my phone'-app na mishandeling en beroving

De maaltijdbezorgers stonden met elkaar te praten voor de McDonalds aan de Thurledeweg in de Spaanse Polder in Rotterdam. Ze werden aangesproken door drie mannen in een auto die zich direct agressief gedroegen volgens de politie. Twee van hen begonnen de slachtoffers te schoppen en te slaan. Ook dreigden ze met een vuurwapen.

Het trio nam van een van de bezorgers de mobiele telefoon mee en ging er in een auto vandoor.

Nadat de getroffen bezorgers de politie hadden ingeschakeld, leidde een Find Me-app op de buitgemaakte telefoon naar een huis in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. Het Team Parate Eenheid kon even later drie verdachten van 23, 24 en 25 jaar aanhouden in de Rösener Manzstraat.