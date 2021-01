Rotterdamse bedreigers aangehouden door 'find my phone'-app, dit is het wek- en weerbericht van 10 januari

Eerst het weer. Vanochtend start de dag nog met enkele opklaringen, maar later wordt het vanuit het westen overal bewolkt. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft de bewolking op de meeste plekken overheersen en is het droog. De temperatuur ligt tussen de 3 en 5 graden en er staat een er waait een matige zuidwestenwind.

Wat je misschien gemist hebt

Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag levensgevaarlijke toeren uitgehaald. Hij is op de A15 tussen Europoort en de Botlekbrug twintig kilometer tegen het verkeer ingereden. Ook beukte hij door een slagboom heen.

Drie Rotterdammers zijn aangehouden nadat ze zaterdagmiddag twee bezorgers bij een fastfoodrestaurant met een vuurwapen hadden bedreigd en mishandeld. De politie spoorde het drietal op door een app op een gestolen telefoon op afstand in te schakelen.

Op de G.K. van Hogendorpweg in de buurt van Rotterdam The Hague Airport zijn zaterdag een man een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Het gaat om de bestuurders van twee auto's die frontaal op elkaar botsten.

In de eerste aflevering van het programma Oud Goud op TV Rijnmond blikt Henk Stroeve terug op een bijzonder verhaal uit zijn tijd bij de recherche. Hij was er in 1977 als een van de eersten bij toen melding werd gemaakt van een te vondeling gelegde baby in een doos aan de Heemraadssingel. Hij wil graag weten hoe het nu gaat met de inmiddels volwassen 'Fancisca'.

Wat je kunt verwachten

Vandaag gaat Rijnmond op bezoek bij een Barendrechter die een fanatiek bezoeker is van voetbalstadions: een groundhopper. Terwijl veel groundhoppers heel de wereld over reizen, zoekt hij juist veel liever de amateurclubs uit onze regio op. Maar door corona heeft hij geen reden om op pad te gaan: er zijn namelijk geen wedstrijden en ook naar het buitenland gaan zit er niet in voor hem.

