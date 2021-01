Barbier Luke opende zijn zaak net voor de lockdown, maar laat zich niet kisten

Luke opende in november zijn eigen traditionele barbierszaak in hartje Gorinchem. Een maand later sloot hij z'n deuren weer door de lockdown. "Ik dacht dat we het ergste wel gehad hadden met corona", lacht de vrolijke barbier. Spijt heeft hij niet. Hij laat zich niet kisten door de onfortuinlijke timing. "Het is voor mij de tijd! Ik heb mijn opleiding behaald, ik ben er klaar voor en straks wordt het hopelijk weer druk!"

Ramen wassen, loodgieten, werken in de sportschool: de 27-jarige Luke heeft het allemaal gedaan. Maar het beviel allemaal niet. Een aantal jaar geleden ontdekte hij zijn echte passie: het barbiersvak. "Ik had vroeger op school niet echt nagedacht over wat ik wilde. Ik deed niet echt mijn best." Luke is hier niet de enige in. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim een miljoen mensen in 2018 een ander beroep hadden dan het jaar daarvoor. Jongeren wisselen het vaakst van carrière.

De Gorinchemmer ontdekte uiteindelijk het barbiersvak en volgde een opleiding van Schorem in Rotterdam. Met z'n diploma op zak deed hij bij een andere Rotterdamse zaak de nodige ervaring op in het knippen, scheren en verzorgen van baarden.

Verhaal gaat verder onder de video over Luke's barbierszaak



"Het creatieve van het vak vind ik heel erg leuk. Het beste naar bovenhalen van een kapsel. Ik krijg er echt voldoening van als ik een mooie baard trim. En ook het sociale aspect is écht iets voor mij: gezellig met klanten praten."

Eigen baas

Het barbiersvak heeft het hart van Luke gestolen. 2020 was het jaar dat hij echt voor zichzelf wilde gaan beginnen. Hij wilde corona zijn plannen niet laten verpesten. Hij opent zijn zaak in Gorinchem en niet in Rotterdam waar je al veel barbierszaken hebt. In de vestingstad is de traditionele barbierszaak, waar louter mannen welkom zijn, nog iets uitzonderlijks. "Dit is voor mij echt een kans. En ik kan op de fiets naar mijn werk."

Luke is in de herfst vol energie aan de slag gegaan met zijn zaak in de Kruisstraat. De inrichting heeft hij helemaal naar z'n hand gezet met allerlei vintage spullen.

Vrienden van de barbier hebben de inrichting van een oude gymzaal op de kop weten te tikken. Nu pronkt er een houten gymvloer aan de wand en hangen er klimtouwen aan het plafond. De werkbank komt uit een oude Belgische loods. "Ik wil hier nog jaren werken. Dit is niet alleen voor nu."

Verhaal gaat door na de foto van Luke en zijn scheerapparaten.



Luke laat zich niet kennen door de tijdelijke sluiting. "Je moet er positief in blijven staan en doorzetten! Er komt er een einde aan deze situatie en als ik dan weer open mag, krijg ik het hopelijk erg druk!" De huurbaas ondersteunt de jonge ondernemer. De barbier hoeft tijdens deze lockdown maar de helft van zijn huur te betalen.