Zwijndrechter loopt brandwonden op bij poging blussen tuinhuis

In een schuur van een woning aan de Graaf Albrechtweg in Zwijndrecht heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Een bewoner liep brandwonden op toen hij zelf de brand probeerde te blussen.

De brandweer schaalde op naar middelbrand omdat het om een flinke brand ging. Ook omdat het vuur over dreigde te slaan op de woning, werd een extra bluswagen opgeroepen.

De brand was daarna vrij snel onder controle. Toch was het wel een ingewikkelde kwestie: op de aanbouw lagen namelijk zonnepanelen, wat het werk van de brandweer bemoeilijkte. Ook werd de hulp van de gemeente ingeroepen om de gladheid te bestrijden omdat het bluswater van de brandweer was bevroren.

De bewoner is nagekeken in een ambulance. De oorzaak van de brand is onbekend.