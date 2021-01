ARCHIEF RIJNMOND 1 jan 2020 - De vraag van het jaar

Afgelopen week heb ik me voorbereid op de vraag van het jaar. Mijn vrouw had me gezegd dat ze me die zou gaan stellen bij de jaarwisseling.

Elke avond als wij in bed liggen, vragen mijn vrouw en ik aan elkaar wat het hoogtepunt van deze dag was. Een eenvoudige en doeltreffende manier om je zegeningen te tellen. Om het positieve extra aandacht te geven.

Tijdens het tandenpoetsen laat ik vaak ook al in gedachten de voorbije dag de revue passeren. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? En waar heb ik het meeste plezier aan beleefd?

En het gaat nog verder terug.

Het maakt ook dat we ons tíjdens allerlei ervaringen al realiseren dat dit weleens het hoogtepunt van de dag zou kunnen blijken. Het helpt je om - misschien een beetje modieus uitgedrukt - meer ‘in het moment’ te zijn.

Dat is vaak vrij lastig te bereiken, is mijn ervaring, dat ‘in het moment’ leven. Terwijl je het ene doet, denk je toch vaak alweer aan het andere. Of je doet twee dingen tegelijk. Of drie. Of je wordt steeds onderbroken. Je aandacht wordt voortdurend versnipperd.

De keren dat ik zelf een acuut geluksgevoel heb mogen ervaren zijn geloof ik steeds momenten geweest van concentratie, momenten zonder afleiding. Bijvoorbeeld: als ik in mijn eentje achter de computer bezig ben geweest met een ingewikkelde geluidsmontage. Als ik merk dat ik als het ware één ben geworden met de computer. Dat ik ben ‘verdwenen’ in mijn bezigheid. Of samen met mijn vrouw op de bank, allebei iets lezen, in stilte, met de hond tussen ons in.

Dat zijn mooie momenten.

Die hoeven ook helemaal niet groot te zijn om een prettig bestaan te leiden. Meestal zijn we ’s avonds in bed al tevreden met de gedachte aan een leuke ontmoeting die dag. Of iets treffends dat iemand heeft gezegd. Er is altijd wel iets.

Maar van de week kondigde mijn vrouw aan dat ze me aan het eind van het jaar zou vragen naar het hoogtepunt van het jáár.

Oei, een lastige.

Nog even los van het feit dat 2020 - zoals al zo veel mensen hebben verklaard - een ronduit ‘raar jaar’ was, is zo’n periode van een jaar ook wel erg lang om te overzien. Dat zult u misschien zelf ook wel hebben ervaren als u afgelopen week ergens een jaaroverzicht hebt bekeken. Goede kans dat u bij meerdere onderwerpen dacht: o ja, dat was ook allemaal dit jaar.

Het jaar bestond uit meer dan alleen corona.

Een geïsoleerde gebeurtenis aanwijzen als hoogtepunt van het afgelopen jaar vind ik heel moeilijk. Het echte hoogtepunt van het jaar was denk ik dat mijn vrouw en ik het zo goed met elkaar kunnen vinden. We waren door de beperkende maatregelen van de corona-pandemie nog meer op elkaar aangewezen dan anders, en dan merk je extra wat je aan elkaar hebt. Wat een goed gezelschap je bent voor elkaar. Dat is van een niet te onderschatten waarde.

Dat we niet op vakantie konden afgelopen jaar, daar hebben we ons ook al snel bij neergelegd. Het is geen levensvoorwaarde, hè. Al moet ik zeggen dat ik van de week aan één vakantiegebeurtenis moest denken toen ik in mijn hoofd voortborduurde op het thema ‘hoogtepunt’ en me afvroeg wat de hoogtepunten van mijn hele léven tot nu toe zijn.

Ik zag weer een vakantie voor me van jaren her samen met mijn vrouw, in Jordanië. Een land dat we sowieso als heel prettig hebben ervaren.

Tijdens onze georganiseerde trip belandden we - zoals denk ik bijna alle toeristen die Jordanië aandoen - in de sprookjesachtige Wadi Rum woestijn, waar we hebben geslapen in een tentenkamp. Na een tocht per pick-up truck hielden we met de groep halt tussen een paar grillige rotsformaties. Onze gids vertelde het een en ander over deze omgeving, waarna hij voorstelde om met z’n allen vijf minuten helemaal stil te zijn en ons te concentreren op de geluiden uit de omgeving.

Dat hebben we gedaan.

En die vijf minuten reken ik tot de hoogtepunten van mijn leven. Je concentreren op je omgeving. Geen afleiding. Helemaal ‘in het moment’ zijn.

Na die trip hebben mijn vrouw en ik dit samen nog vaak herhaald, in de natuur. Vijf minuten stil zijn en luisteren naar je omgeving.

Het bleek ook in bijvoorbeeld het Kralingse Bos goed te werken.

Een hoogtepunt dat zich makkelijk laat herhalen.

Misschien een tip voor het nieuwe jaar?



SPEELLIJST

EERSTE UUR

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

CORONA

2. Rotterdam, alles komt goed - Moses Roffa

3. Corona days - The Dashboard Danglers

4. Coronalied #2 - Mike Boddé

5. Coronabossa - Mike Boddé

6. Spijkers met koppen - Dolf Jansen & ‘Ab Osterhaus’

7. Hee lief coronavirus - Dave von Raven

8. Het Covid-19 journaal - Edo Berger

9. Rustig in de straten - Mike Boddé1

10. Azzik ut maar nie heb - Chris Poldervaart

11. De hamsteraar - Martin Reekers

12. Drank en drugs en pleepapier - De Flamingo’s

13. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe - Chris Grem & Sjoerd Pleijsier

14. Mr Blue Sky - Het Groot Niet Te Vermijden

15. Er is leven na Het Groot - Het Groot Niet Te Vermijden

TWEEDE UUR

1. Love, space & time - Certain Animals

2. Moderne pop in een notedop - Mike Boddé

3. Angela de Jong Song - Dorine Wiersma & Mylou Frencken

4. Kees van Dongen’s Naakt - Izak Boom

5. Hoe de mannen van het Rotterdamse trio Ocobar droomden van een Hästens bed

BEVRIJDINGSLIEDJES

7. Van Dalen was bij de illegalen - De Flamingo’s

8. Eens zal de wereld zingen - Saskia & Maxim