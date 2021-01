Groundhopper maakt voetbalfoto's in onze regio: 'Nog nooit zoveel gefietst als vorig jaar'

Door de coronacrisis zitten groundhoppers, voetballiefhebbers die de wereld over reizen voor wedstrijden en stadions, noodgedwongen thuis. Maar de 54-jarige Ronald Schut uit Barendrecht heeft van een nood een deugd gemaakt: hij fotografeert als hobbyist voetbalclubs en -complexen in onze regio en plaatst die onder andere op zijn Twitter-account De Dwarslat.

"Hier zie je eigenlijk voetbal in zijn context. Dat is nergens zo goed zichtbaar als hier", wijst Schut naar de accommodatie aan de Arie den Toomweg op Rotterdam-Heijplaat. Daar ligt het terrein van amateurvereniging sv RDM, een voetbalclub die hij laatst nog gefotografeerd heeft. Volgens hem kun je op deze plek de historische achtergrond van een club goed herkennen.

De vereniging sv RDM is namelijk van oorsprong de club van de gelijknamige scheepswerf. "Je staat hier op een rare uitloper, helemaal omgeven door containers, kranen en schepen", vertelt Schut over de locatie.

Op het terrein van sv RDM ligt ook een lost ground: een voetbalveld dat niet meer wordt gebruikt. De ballenvangers zijn deels afgebroken en het onkruid groeit al enkele centimeters uit het gras. "Ooit heeft daar de zeemansmissie gevoetbald. De mensen daarvan werden dan hier opgevangen wanneer het schip aan wal lag. Die konden dan op dit veld een balletje trappen", legt Schut uit.

Voetbaltoerist

Groundhoppers heb je in verschillende soorten en maten: liefhebbers die graag naar de grootste topwedstrijden van Europa gaan, maar ook stadionfetisjisten die liever op zoek gaan naar de meest obscure clubjes.

Zo houdt Schut van de amateurclubs in onze regio. Hij maakt niet alleen foto's als hobby, maar schrijft ook voor Panenka Magazine. Dat tijdschrift wordt gemaakt voor 'voetbaltoeristen'. "Voor de actie zijn er al beroepsmensen. Zij zijn daar beter in. Maar voetbaltoeristen interesseren zich meer in de context van een club", duidt de Barendrechter.

Luister hieronder naar de radioreportage over groundhopper Ronald Schut. De tekst gaat verder onder het fragment:

Een aantal foto's dat Schut maakt, wordt niet gepubliceerd in het blad. Die beelden zet hij op zijn Twitter-account De Dwarslat . Niet alleen profclubs, maar ook veel amateurverenigingen komen op zijn account voorbij. "Daar krijg ik leuke reacties op", zegt Schut. "Ik kreeg van de week een reactie van iemand die ergens jarenlang had gevoetbald. Hij miste het voetbal op zaterdagmiddag. Dat gevoel herken ik helemaal."

Schut verwijst hiermee naar de coronacrisis. Vanwege het virus is het publiek niet welkom bij professionele voetbalwedstrijden en wordt er in het amateurvoetbal al maanden niet meer gespeeld. Vanwege de reisbeperkingen kan Schut ook niet naar het buitenland. Zo is hij groot liefhebber van Lens, een grote volksclub in Frankrijk. Daarom komen op zijn Twitter-account regelmatig foto's van Lens voorbij.

"Tien jaar geleden zijn we per ongeluk in Lens verzeild geraakt. De passie op de tribunes, de omgeving en de manier waarop de club met de historie om gaat - Lens is een mijnwerkersclub - vind ik heel mooi", zegt Schut, die baalt dat hij niet naar zijn favoriete Franse club kan. "Lens houdt de tradities van de club in stand."

'Nog nooit zoveel gefietst als vorig jaar'

Schut interesseert zich vooral in de geschiedenis van een voetbalclub, stadion of complex. Volgens hem zijn er in de regio Rijnmond nog genoeg traditieclubs te vinden. Door de coronacrisis zoekt de Barendrechter het dichter bij huis: in de regio Rijnmond. "Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel gefietst als vorig jaar. Tijdens die tochtjes ga je toch even langs de velden, om te kijken hoe die erbij liggen. Je komt dan echt pareltjes tegen. Gewoon in je eigen omgeving."

Zo is Schut helemaal gek van de clubs HWD en Leonidas uit Rotterdam. Bij de eerste club is de nabijgelegen Van Nelle Fabriek goed te zien. Leonidas heeft bijvoorbeeld weer een oude tribune waar hij gek op is. Maar Schut kijkt ook graag buiten Rotterdam. Een bezoekje aan een club in Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht of Piershil doet hij net zo graag.

Toch kriebelt het bij hem om weer naar een wedstrijd of stadion in het buitenland te gaan. "Ik maak nu nog steeds foto's van clubs", zegt Schut. "Alleen is dat nu nogal surrogaat. Een leeg veld levert soms een mooi plaatje op, maar het echte werk moet nog komen. Ik hoop dat we weer zo snel mogelijk mogen voetballen. Dan gaan we weer naar de wedstrijden."