Feyenoord heeft aan vroege en late treffer genoeg voor drie punten in fletse stadsderby tegen Sparta

Feyenoord is het nieuwe jaar goed begonnen met een zege op stadsgenoot Sparta. In een fletse stadsderby met weinig hoogtepunten waren een vroege treffer van Lutsharel Geertruida en een late treffer van Nicolai Jørgensen uiteindelijk genoeg voor een zege van Zuid op West: 0-2.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat koos, zoals aangekondigd, voor kersverse aanwinst Lucas Pratto in de basis. Daarnaast stond Luis Sinisterra aan de linkerkant, wat ten koste ging van Bryan Linssen. Bij Sparta verving Tom Beugelsdijk de geblesseerde Bart Vriends en kreeg Feyenoord-huurling Wouter Burger de voorkeur boven Sven Mijnans.

Na een rommelig begin van beide kanten kwam Feyenoord na ruim tien minuten spelen op curieuze wijze op voorsprong. Marcos Senesi kopte de bal voor het doel, waar de volledig vrijstaande Lutsharel Geertruida alweer zijn vijfde treffer van het seizoen binnen kon knikken. In eerste instantie ging de vlag omhoog voor buitenspel, maar na een lange tussenkomst van de VAR bleek de goal toch geldig: 0-1.

Een antwoord op de openingstreffer had Sparta in het hele restant van de eerste helft niet. Feyenoord was na een halfuur spelen bijzonder dicht bij de 0-2, maar Pratto schoof de bal op aangeven van Jens Toornstra op de buitenkant van de paal.

0-2 blijft lang uit

Diezelfde Pratto kreeg ook de eerste echte kans van de tweede helft, maar de Argentijn raakte de bal oog in oog met Okoye, na een goede pass van Sinisterra, compleet verkeerd. Sinisterra kreeg even later zelf een nog grotere mogelijkheid op de 0-2, maar hij stifte de bal uiteindelijk over.

In het restant van de wedstrijd maakte Ridgeciano Haps nog zijn rentree en lukte het Sparta niet om de gemiste kansen van Feyenoord af te straffen. Sterker nog, de ploeg van trainer Henk Fraser creëerde eigenlijk de hele wedstrijd geen enkele honderd procent kans. Feyenoord-invaller Nicolai Jørgensen schoot uiteindelijk in de laatste minuut van de blessuretijd alsnog de 0-2 binnen.

Daarmee had Feyenoord dus aan een vroege en late treffer uiteindelijk genoeg voor een minieme zege. De ploeg van Advocaat staat daarmee weer op de derde plek in de eredivisie.

Sparta - Feyenoord 0-2 (0-1)

11' Lutsharel Geertruida 0-1

90+4' Nicolai Jørgensen 0-2

Opstelling Sparta: Okoye; Abels (74' Fortes), Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar (74' Smeets), Burger (58' Mijnans), D. Duarte (46' Kharchouch); Thy (84' Gravenberch), Engels

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic (46' Botteghin), Senesi, Malacia; Fer, Diemers, Toornstra; Berghuis, Pratto (70' Jørgensen), Sinisterra (65' Haps)