Dominee in Sommelsdijk toont dat geloof en vaccinatie goed samengaan

Dominee Jan de Visser van de Exoduskerk in Sommelsdijk heeft geen twijfels. Zodra hij aan de beurt is haalt hij de vaccinatie tegen het coronavirus. En hij merkt dat de kerkgangers er ook zo over denken. “Mensen zeggen vanuit hun geloofsovertuiging dat het hun plicht is om mee te werken aan een betere wereld en één van die dingen is het voorkomen en bestrijden van ziekten.”

Het is voor gelovigen nog wel eens een gevoelig onderwerp, vaccinatie. Ook op Goeree-Overflakkee zijn er kerkelijke stromingen die geloven dat die indruist tegen 'Gods voorzienigheid'. “Dat houdt in dat al het goede en al het kwade uit Gods hand komt en dat je je daar niet tegen te verzetten hebt.”

Dominee De Visser denkt hier anders over. “Ik heb moeite met de gedachte dat God de ziekte heeft veroorzaakt en dus ook met het idee dat hij voor een vaccin heeft gezorgd. Het is de zege van de wetenschap en de vooruitgang.”

Eerste grote uitbraak

Sommelsdijk had tijdens de eerste golf te maken met één van de eerste grote uitbraken in een verzorgingstehuis. Binnen woonzorglocatie Nieuw Reijsenburg werden 72 bewoners besmet. Daarvan overleden er 22 aan de gevolgen van corona. De Visser: “Ik denk wel dat dit meespeelt voor mensen bij de overweging of ze het vaccin wel of niet nemen. Zeker nu het op het moment ook weer hard gaat met het aantal besmettingen.”

Hoe het binnen andere kerken zit, kan de dominee niet zeggen. Maar hij hield binnen zijn eigen kerk een peiling om te kijken hoeveel mensen voor het vaccin gaan. “88 procent doet dat zeker wel, 5 procent misschien wel. Bij de rest is er grotere twijfel, maar dat heeft te maken met onzekerheid over de betrouwbaarheid en staat los van het geloof.”

De Visser hoopt dat het vaccin ervoor zorgt dat zijn lege kerk over een aantal maanden weer vol zal zijn. “Het gemis van het samenzijn is groot. We zijn hierdoor gedeeltelijk van onze identiteit beroofd. Maar het vaccin biedt wat dat betreft veel hoop voor 2021.”