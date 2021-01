Dick Advocaat over Feyenoord-spits Pratto: 'Een bijzondere jongen'

Feyenoord heeft zondagmiddag een overwinning geboekt op Sparta. In de Rotterdamse derby scoorden Lutsharel Geertruida en Nicolai Jørgensen voor de Rotterdammers. Trainer Dick Advocaat was tevreden over zijn ploeg, die door de zege naar de derde plek stijgt.

"Dit zijn altijd de moeilijke wedstrijden. Het is een derby, het is een beetje opgefokt aan beide kanten", zegt Advocaat tegenover Rijnmond.

"Ik vind dat Sparta een moeilijke manier van spelen heeft, met die lange bal. Alles gaat over je heen. In de eerste helft hadden we controle over de wedstrijd en kom je verdiend op voorsprong. Dan moet je eigenlijk 2-0 maken. Dat gebeurt dan niet.

In de tweede helft komt er nog een schepje bovenop. Je weet dat als alle ballen over je heen gaan, je geconcentreerd moet blijven spelen om geen fouten te maken. Vaak zie je dat als je dan niet scherp staat, de bal maar één keer fout hoeft te vallen en er zit een Sparta-speler bij kan zitten. Dat deed Feyenoord goed."

Lucas Pratto

Advocaat is redelijk tevreden over het optreden van de nieuwe spits Lucas Pratto. "Ik vind het een bijzondere jongen. Hij heeft drie keer meegetraind. Hij was nu al heel erg bezig met de spelers hoe hij de bal wil hebben en hoe hij loopt.

Op de training zie je dat niet altijd, maar nu had hij echt een aantal goede acties, met die pass van Jens (Toornstra, red.) bijvoorbeeld, dat hij alleen op de goal afgaat en op de paal schiet. En in de tweede helft kreeg hij een mooie kans. Hij is in de lucht ook redelijk sterk. Ik was er wel tevreden mee."