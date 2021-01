Nicolai Jørgensen blij met goal voor Feyenoord tegen Sparta: 'Ik moest mezelf bewijzen vandaag'

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen moest tegen Sparta op de bank beginnen. De nieuwe spits Lucas Pratto begon in de basis, maar Jørgensen liet toch van zich spreken: hij viel in en maakte de beslissende 2-0.

"Het team heeft het goed gedaan. We waren wat ongelukkig dat we de tweede goal niet eerder maakten. Op het einde werd het nog wat hectisch, maar konden we de tweede goal maken.

Ik was natuurlijk blij met mijn goal, het was belangrijk voor mij. Er is een nieuwe spits 'in town', als je het zo kan zeggen. Dan is er een strijd. Ik moest mezelf bewijzen vandaag. Ik was blij dat ik een goal maakte."

Concurrent Pratto

Jørgensen noemt Pratto een 'tank'. "Hij is een grote jongen. Het doet pijn als je tegen hem aanloopt. Hij was ongelukkig dat hij niet scoorde, met die bal op de paal. Het was een goede loopactie en een goede pass van Jens (Toornstra, red.). Ik denk dat het veelbelovend is wat hij laat zien, hopelijk doet hij het goed hier."