Fraser teleurgesteld na Sparta-Feyenoord: 'Je hebt zelf niet het maximale kunnen brengen'

"Het verschil is er, zeker op papier", vervolgt Fraser over de verhoudingen tussen de twee Rotterdamse clubs. "Maar in de praktijk vind ik het verschil kleiner dan in de afgelopen decennia. We hebben niet heel veel weggeven maar ook niet veel gecreëerd. Voetballend kwam het er niet uit. Slordig in de passing, het was net niet."

"Voor resultaten in dit soort wedstrijden moet je net wat verder gaan. En dat lukte ons niet. Zij waren over het geheel genomen net wat vaster."

Desondanks is Fraser niet boos op zijn ploeg. "Want ze hebben alles gegeven. Maar de eerste goal (van Lutsharel Geertruida, red.) kan ik mensen wel zwaar aanrekenen. De bal wordt weggewerkt, een tweede keer ingebracht en dan staan er twee mensen zo vrij als God in Frankrijk. Dat vind ik wel storend. De tweede goal vind ik ook heel slecht, maar daar kan ik nog rekening houden met vermoeidheid en het einde van de wedstrijd. De eerste goal mag echt niet meer gebeuren.

Bekijk hier het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser: