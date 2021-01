Verpleegkundige Anne krijgt een bijzondere videoboodschap van bekende Rotterdammers

De vier winnaars van eerdere Aardig Onderweg Awards bundelen hun krachten om met nieuwe ideeën en frisse oplossingen te komen. En vooral: perspectief bieden. Dat kunnen de jonge ondernemers Ayuk Bakia, Scifo Minnaard, Peter Ottens en Wesley Dos Santos als geen ander.



Vera wil haar vriendin Anne, die werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, in het zonnetje zetten. Anne werkt hard in het Franciscus Gasthuis. "Tijdens de eerste golf zeiden we: schouders eronder, en voelde iedereen de adrenaline ook. Dit gaan we met zijn allen doen. Dat is nu qua tweede golf wel anders. We zijn moe. Het team waar ik in zit is top, maar je merkt toch dat je af en toe wat minder moed en zin hebt dan eerder."

Verhaal gaat verder onder aflevering 3 van de coronaspecial Aardig Onderweg Award



Onder meer de Rotterdamse dichter Derek Otte, presentator Jandino Asporaat, Hugo Borst, de Rotterdamse choreograaf Connie Jansen, zangeres Shirma Rouse en zangeres Ryanne van Dorst hebben samen met het Hofplein Theater een verrassing voor Anne. Ze hebben allemaal bij Rotterdam Centraal een videoboodschap opgenomen voor de zorg.

Die video krijgt verpleegkundige Anne in het Hofplein Theater te zien. Ze denkt eerst dat ze meewerkt aan een reportage, maar vriendin Vera en Wesley Dos Santos (voormalig winnaar van de Aardig Onderweg Award met zijn duurzame sloeps) nemen haar geblinddoekt mee in een busje.

"Ik hoop dat we volgend jaar weer gewoon op elkaar kunnen niezen, zonder dat iedereen in paniek raakt. Denk een beetje aan jullie zelf, en niet alleen in anderen", zegt Jandino Asporaat tegen verpleegkundige Anne en haar collega's in het ziekenhuis.

"Ik wil jullie een hart onder de riem steken in deze krankzinnige tijden. 2020 is een moeilijk jaar. Corona is staatsvijand nummer 1", zegt Hugo Borst in de camera. "Hoe hoger de nood, hoe dieper de buiging", zegt Derek Otte.

Benieuwd naar de hele videoboodschap? Bekijk 'm hieronder!