Handgranaat ontploft in Rotterdam-Zuid, meerdere woningen en auto's beschadigd

In Rotterdam-Zuid zijn in de nacht van zondag op maandag zeven woningen en een aantal auto's beschadigd. Een handgranaat ontplofte rond 03:00 uur op de Kronenburg.

Er raakte niemand gewond. Bewoners van de getroffen huizen hoefden hun woning niet te verlaten. Er is schade aan de ruiten van de huizen.

Een buurtbewoner zegt niets gemerkt te hebben van de explosie, maar is wel geschrokken. "Je denkt dat je in een veilige en kindvriendelijke nieuwbouwwijk woont. Dit verwacht je niet." Ze vertelde bij Radio Rijnmond dat er normaal contact is met alle buren in de wijk. De buren waarbij de explosie plaatsvond is volgens haar een rustig gezin waar ze nooit last van heeft.

Een andere buurtbewoner hoorde wel een harde knal. "Ik sprong op van mijn bed. Ik ben gelijk buiten gaan kijken toen zag ik dat de ramen van mijn buren en een paar auto's helemaal gesneuveld zijn."

De politie doet onderzoek naar de explosie en of er een verband is met een autobrand in Barendrecht. Een uur na de explosie is een auto in vlammen opgegaan aan de Vrijenburghlaan in Barendrecht.