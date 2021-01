Het weer van vandaag: eerst droog, later regen

Vandaag is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag 6 of 7 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekt vanuit het noordwesten een actief regengebied over onze regio. De temperatuur loopt verder op naar 8 graden. De westen- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Morgenochtend regent het eerst nog, in de tweede helft van de ochtend trekt de regen naar het zuiden weg. In de middag blijft het droog met een streepje zon. Het is een graad of 8 en de noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

De dagen erna laat de zon zich af en toe zien en wordt er nauwelijks neerslag verwacht. Woensdag is het vrij zacht en wordt het nog 8 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder met in de nacht op uitgebreide schaal lichte vorst tussen -1 en -4 graden en in de middag temperaturen tussen 2 en 4 graden.