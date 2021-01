Hoteleigenaar Van der Valk roept kabinet op steun uit te breiden: 'De buffers raken leeg'

"Ik wil niet bedelen of zielig zijn, maar er gaan echt hotels omvallen als er niets wordt gedaan." Dat zegt Freek van der Valk, eigenaar van het Van der Valk hotel in Ridderkerk. "De impact is onwerkelijk, dat is het enige woord dat je eraan kunt geven", zegt de hoteleigenaar, die volledig achter alle maatregelen staat.

Freek van der Valk is van de vierde generatie. Het familiebedrijf werd in 1939 opgericht en heeft inmiddels 74 vestigingen met in totaal veertienduizend medewerkers. Het op één na grootste horecabedrijf van Nederland. Nooit eerder kwam het bedrijf voor een vergelijkbare uitdaging te staan als nu.

"Ik ben in het bedrijf opgegroeid, maar we zitten in dit vak omdat we van mensen om ons heen houden. Levendigheid, flexibiliteit. Nu loop je door een leeg gebouw. Het is spookachtig bijna", vertelt Van der Valk.

'Alles om medewerkers te behouden'

De restaurants zijn dicht, de hotels nagenoeg leeg en zalen worden nauwelijks meer verhuurd. Af en toe slapen er gasten die werken aan projecten in de omgeving van Ridderkerk, of in de zorg. Laatst was één van de veertien zalen geboekt voor een vaccinatiecursus aan zorgmedewerkers. Verder is het erg stil in het Ridderkerkse hotel.

In het Ridderkerkse hotel is nog geen reorganisatie of ontslagronde nodig geweest, maar een groot deel van de 200 werknemers werkt minder, doet andere werkzaamheden of is gedetacheerd. Bijvoorbeeld bij Aafje om te helpen in de zorg. "We zetten alles op alles om de medewerkers te kunnen behouden. We hebben jaren aan onze teams gebouwd, aan de cultuur en de kennis."

Van der Valk is een samenwerkingsverband tussen verschillende familieleden die onder dezelfde naam opereren, maar losse bedrijven hebben. Ze hebben wel overleg, maar hoeven niet dezelfde koers te varen.

Van verdriet naar strijdvaardigheid

Tijdens de eerste lockdown was de teneur nog: kom jongens, we gaan ramen zemen en alles poetsen want alles komt goed, vertelt Freek van der Valk. Dat ging naar: het duurt lang, blijf allemaal maar thuis. Nu zitten we in de volgende lockdown. "Het kon bijna niet erger dachten we, maar blijkbaar toch wel."

Hotels met restaurant mochten tot december nog mensen te eten geven in het restaurant. "Dat beeld is er wel, maar een effect is er niet echt geweest", blikt Van der Valk op die uitzondering terug. "Wij zijn groot geworden met restaurants en zalen. Ondanks dat er dingen wel mochten, gebeurde er eigenlijk echt veel te weinig. Het is dramatisch. We gingen van verdriet naar strijdvaardigheid, maar het probleem is: we zijn een jaar verder, er moet wel uitzicht komen. Dat is er nu een beetje, maar gaat onze branche dat halen?"

Het lijkt erop dat de lockdown drie weken wordt verlengd. Die drie weken zijn volgens de directeur in Ridderkerk het probleem niet. "Over drie weken zijn we nog niet open. Het gaat eerder maanden duren. Het is belangrijk dat er weer wat mag, maar als de lockdown klaar zou zijn, is de wereld nog steeds niet normaal."

'Steunpakket is te weinig'

Volgens Van der Valk zijn de gevolgen dramatisch. "De vergoeding is maximaal 90 duizend euro per kwartaal, terwijl de vaste lasten voor een hotel kunnen oplopen tot een miljoen euro per vestiging." Ook heeft een deel van de vestigingen te veel medewerkers of te veel omzet om überhaupt aanspraak te kunnen maken op die TVL-vergoeding. "De dure locaties, de grote vestigingen, die zijn echt de pineut."

De NOW-regeling compenseert een deel van de loonkosten in het geval van Van der Valk. "Dat verschilt per hotellocatie, maar een fors deel moeten we dus zelf betalen. De buffers raken leeg", zegt Freek van der Valk.

De hoteleigenaar benadrukt dat de maatregelen in april met begrip werden ontvangen in de sector. "Toen was er sprake van kort en hard ingrijpen. Er was paniek, dus de handrem moest erop. Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we genuanceerder keuzes maken. Ze kunnen zich niet oneindig verschuilen achter de paniek van het eerste moment."

'Ergste komt na de pandemie'

"Als het zo erg is dat alles dicht moet, dan hebben we dat als samenleving over onszelf afgeroepen", stelt hij vast. "We kunnen niets vinden van die maatregelen en staan daar ook helemaal achter. Maar als we straks weer open willen, moet er een goed plan komen."

Het echte bedrijfseconomische risico komt na de pandemie, zegt Van der Valk. "Dan moeten we uitgestelde betalingen en financieringen terugbetalen. Terwijl we dan ook niet weten of mensen dan uit eten gaan, uit het buitenland komen, gaan vergaderen. Iedereen denkt dat het na de pandemie weer goed is, maar dan begint voor ons een nieuwe heel lastige periode."

"Het zit niet in onze natuur om er en public erover te praten. We proberen met onze trots onze eigen boontjes te doppen", zegt de hoteleigenaar. "Maar we zijn nu op een punt beland dat het zorgwekkend begint te worden. De maatregelen duren nu wel veel langer dan we toen hadden voorzien. Een stukje eigen bijdrage mag je verwachten van een bedrijf, maar dat begint wel aardig op te raken."

Freek van der Valk hoopt dat het maximum van de Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat en dat de MKB-toets versoepeld wordt. Daar is ruimte voor, Nederland hanteert volgens Van der Valk een strengere manier van toetsen dan nodig is.