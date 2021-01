FC Rijnmond blikt terug op de derby: 'Benieuwd naar Feyenoord met een creatieve middenvelder op de punt naar voren'

Met voormalig Sparta-directeur Wiljan Vloet blikken we terug op de derby tussen Sparta en Feyenoord, die zondag eindigde in 0-2. Van een echte derbysfeer was door de coronamaatregelen helaas geen sprake, constateert Vloet.

"Dat heb je bij zo'n wedstrijd echt nodig, het publiek, om de echte derbysfeer te krijgen," zegt Vloet. Sparta haalde niet het niveau van enkele wedstrijden in december, zag ook Wiljan Vloet. "Dat heeft ook met de tegenstander te maken. En een keer een mindere dag hebben, dat kan gebeuren. Maar het nakomen van afspraken, dat is een basisvoorwaarde. De ruimte die de spelers van Feyenoord bij de doelpunten kregen, is daar een voorbeeld van."

Het middenveld van Feyenoord

Wiljan Vloet vindt dat Feyenoord het goed doet, maar is nieuwsgierig naar wat er voetballend nog meer uit te halen valt op Rotterdam Zuid: "Ik vond Fer fantastisch. Hij onderschepte veel ballen door zijn lichaam er goed tussen te zetten. Maar eigenlijk is het een heel vlak middenveld. Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren met een creatieve spelverdeler op de punt naar voren. Dan krijgt de spits meer aanvoer, kan je ook korte combinaties doen. Ik vind het jammer dat een spits daardoor onnodig op een eiland komt."

Eerste indruk Lucas Pratto

Bij Feyenoord debuteerde Lucas Pratto in de basis. De mannen aan tafel gaven hun eerste oordeel over de Argentijnse spits. "Ik moet hem beoordelen op deze drie kwartier. Daarin maakte hij op mij nog geen overdreven indruk," zegt Vloet. "Het is een aanspeelpunt en hij zorgt voor concurrentie in de selectie. Dat is een mooi bijkomend fenomeen." Sinclair Bischop vult aan: "Hij had een goede loopactie en schoot op de bal. Geef hem nog een paar wedstrijden de kans en laten we dan inschatten of het een meerwaarde is."

Kijk hieronder de gehele uitzending terug: