Ruime terugblik op derby Sparta-Feyenoord met Wiljan Vloet in FC Rijnmond

Wiljan Vloet is maandag te gast bij de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig directeur en trainer van Sparta zit samen met Sinclair Bischop en Thomas Verhaar aan tafel bij presentator Bart Nolles. De uitzending staat vooral in het teken van een terugblik op de derby van zondag tussen Sparta en Feyenoord, die door Feyenoord met 2-0 werd gewonnen.

In FC Rijnmond zijn ook interviews te zien met Dick Advocaat en Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen. De Deen scoorde, maar is door de komst van de Argentijn Lucas Pratto geen eerste spits meer bij Feyenoord. En vanuit Sparta-zijde komen trainer Henk Fraser en Tom Beugelsdijk aan het woord. Beugelsdijk had bij Sparta mede door de afwezigheid van Bart Vriends eindelijk weer eens een basisplaats.

Verder wordt er in FC Rijnmond al vooruitgekeken naar de kraker volgende week zondag tussen Ajax en Feyenoord en het midweekse programma in de eredivisie. Feyenoord ontvangt thuis PEC Zwolle en Sparta reist naar Limburg om bij Fortuna Sittard te spelen.

FC Rijnmond begint maandag om 17:20 uur.