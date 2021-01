Rijnmond Fit: een kadetje tonijnsalade en een nekoefening om fit te worden

Na een decembermaand vol zoete lekkernijen en grote diners is januari de maand om al die aangegeten kilo's kwijt te raken. Iedere maandag van 10.00 uur tot 13.00 uur staat het radioprogramma van Erik Lemmers daarom in het teken van onze gezondheid.

Wekelijks besteden we aandacht aan onze voeding en is er een oefening van voormalig Olympiër en Gezond010-ambassadeur Patrick van Luijk. Deze week doen we een nekoefening.

Dit is een goede oefening voor mensen die veel achter de computer zitten. Met deze oefening zorg je ervoor dat je nek mobieler wordt, wat leidt tot minder nek- en schouderklachten.

Heb jij ook een goede nekoefening? Mail dan jouw filmpje naar radio@rijnmond.nl.

RECEPT: Kadetje Tonijnsalade Internationaal

Dit heb je nodig:

- 6 bruine kadetjes

- 1 blikje tonijn

- 6 blaadjes sla

- 1/4 komkommer in plakjes

- 2 tomaten in plakjes

- 1 klein blikje maïs

- 1 klein blikje kikkererwten

- een scheutje olijfolie

- een paar olijven in ringetjes

- 1 klein uitje fijngesneden

- 1 wortel in plakjes

- 1 gekookt ei in plakjes

- een eetlepel halvanaise

- een eetlepel magere yoghurt

- een scheutje kokosmelk

- peper



Zo maak je het:

-Snijd de kadetjes open.

-Beleg ze met een blaadje sla.

-Meng de maïs, kikkererwten, olijven, ui en wortel door de tonijn.

-Maak een sausje van de kokosmelk, halvanaise, olijfolie, yoghurt, peper en meng dit door de tonijnsalade. Leg op elk blaadje sla een flinke schep tonijnsalade en beleg met

plakjes tomaat, komkommer en ei.

Gezond!

Dit is een gezond broodje. Er zitten veel groenten op en daarnaast bevat dit broodje ook tonijn. Tonijn is een vissoort en vis is gezond. Gebruik magere yoghurt om het sausje te maken!