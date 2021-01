Fractievoorzitter stapt uit PvdA Barendrecht en begint eigen partij

Het gemeentehuis in Barendrecht. Foto: Rick Huijzer

Hofland is per direct uit de fractie van de Partij van de Arbeid gestapt. Volgens haar zijn interne persoonlijke conflicten aanleiding voor haar besluit. De contacten met zowel het bestuur als de overige leden van de fractie en wethouder Roopram 'liepen niet lekker'.

Trouw aan coalitie

Het afsplitsen van Hofland heeft geen gevolgen voor de coalitie in Barendrecht. "Mijn handtekening staat onder het akkoord en daar blijf ik trouw aan", zegt ze. Het college van Barendrecht bestaat uit CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 en steunt op een krappe meerderheid van één zetel: 15-14.

Hofland heeft niet overwogen om over te stappen naar Echt voor Barendrecht, de grootste partij met veertien zetels. Haar speerpunten voor 2022 worden: aandacht voor de jongeren in Carnisselande en de armoede in Barendrecht.