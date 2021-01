Het Sloopteam rent niet, maar wandelt nu vooruit: 'Van de zomer weer vol gas'

De droom om de Marathon van Rotterdam te lopen is er nog steeds. Maar Het Sloopteam, de Rotterdamse vriendengroep die vanwege haar hoge alcohol- en drugsgebruik in een Rijnmond-serie werd gevolgd, heeft het uitlopen van de 42 kilometer en 195 meter voorlopig op een lager pitje gezet. Alleen, het Sloopteam zit zeker niet stil.

In het Kralingse Bos in Rotterdam lopen Ed 'De Hulk', Emilie 'De Bewindvoerdert' en Remy 'De Toerist', vrienden binnen Het Sloopteam, graag hun kilometers. Ed loopt elke dag zo'n 15 kilometer. Zijn kapperszaak is noodgedwongen dicht vanwege de coronacrisis. "Zakelijk gaat het minder, maar privé gaat het goed", vertelt Ed.

Het Sloopteam heeft de hardloopschoenen voorlopig ingeruild voor wandelschoenen. "We hebben nog tien maanden tot oktober. Dan moet het hopelijk weer gaan gebeuren", zegt Ed. De Marathon van Rotterdam staat momenteel gepland voor 23 en 24 oktober. Het wandelen bevalt de Rotterdamse vriendengroep goed. "Beetje kippies kijken, beetje vogeltjes spotten, je moet wat met je leven. Ik ben de tequila wel een beetje zat", lacht hij.

Emilie kan vanwege blessures voorlopig niet hardlopen. Daarom wandelt ze. In tegenstelling tot Ed en Emilie, heeft Remy geen wandelschoenen aan. Hij loopt op zwarte puntschoenen. "Ik vind die mooi. Het is imagebuilding", knipoogt Remy. "Ik ben geen bouwvakker. Binnen de groep ben ik bekend als dichter en kunstenaar. Daar hoort ook een bepaalde uitstraling bij."

Het wandelen helpt Ed om van zijn verdriet af te komen. "Bij hardlopen heb ik dat niet", zegt hij. "Dat klinkt heel stom, maar met wandelen heb ik veel prikkels. Dan ben ik sneller afgeleid."

'Van de zomer weer vol gas'

In 2020 zond Rijnmond de vijfdelige documentaireserie over Het Sloopteam uit. De groep kreeg daar veel enthousiaste en positieve reacties op. "Ook van buiten Rotterdam, hoor", merkt Remy op. Als het aan het drietal ligt, komt er een tweede seizoen van Het Sloopteam.

Momenteel bewandelt iedereen van de groep zijn of haar eigen weg. "Iedereen heeft zijn eigen dingetjes", legt Ed uit. "Het is moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. We hopen van de zomer weer vol gas de training te hervatten."

Het Sloopteam wil nog steeds dolgraag de Marathon van Rotterdam lopen. Remy vertelt dat hij zijn startnummer al heeft. "Dat staat als een paal boven water. Ik heb een veel te grote mond gehad. Nu moet ik de marathon wel uitlopen", zegt Ed. "Maar ik wil dan wel een medaille!", roept 'De Bewindvoerdert'.