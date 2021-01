Celstraf voor jarenlange incest in Brielle

De rechter in Rotterdam heeft een man 2,5 jaar cel opgelegd voor het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde meestal thuis in Brielle.

De incest speelde zich in de jaren tachtig en negentig af. Het slachtoffer besloot pas na twintig jaar aangifte te doen. Zij zegt nog dagelijks herbelevingen te hebben.

De 77-jarige vader had ontkend. Volgens hem ging het alleen om aanrakingen. Justitie had zes jaar cel geëist. Volgens de rechter is niet alles bewezen. Zo had de dochter gezegd dat haar vader ook voorwerpen gebruikte als een paraplu bij het misbruik.

De rechter zegt dat de verklaring van de vrouw níet ongeloofwaardig is, maar dat er geen ondersteunend bewijs is voor haar beweringen.

Volgens de aangifte zou de vrouw vanaf haar vierde jaar zijn misbruikt. Een flink deel daarvan is verjaard. Tegenwoordig geldt voor verkrachting geen verjaring meer.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 10 duizend euro. Justitie wilde ook dat de vader een contactverbod opgelegd zou krijgen en direct naar de cel zou gaan. De rechter heeft beide afgewezen en daardoor blijft de man voorlopig op vrije voeten.