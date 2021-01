Podcast Rijnmond: 'Geef de nieuwe Feyenoord-spits Pratto de tijd voordat we een oordeel vellen'

Uiteraard wordt er gesproken over de nieuwe aanvalsleider bij Feyenoord: Lucas Pratto. "Hij maakte nog geen verpletterende indruk," kijkt Sinclair Bischop terug op de eerste minuten van de Argentijn. "Maar laten we hem nog een aantal wedstrijden de kans geven voordat we hem gaan beoordelen."

Dennis van Eersel zag al wat eerste positieve aanknopingspunten bij 'de beer'. "Die loopactie na de steekbal van Toornstra, waaruit hij op de paal schiet. Het toont aan dat het een spits is met de acties die je ook van een spits mag verwachten. Ook in de tweede helft komt hij wel in de positie om tot een grote kans te komen. En dat na slechts 4 trainingen met zijn medespelers."

Feyenoord won zakelijk op Het Kasteel, tegen een Sparta dat niet het hoge niveau kon laten zien dat we in december wel zagen. "Dat heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Leroy Fer speelde ijzersterk op het middenveld en Feyenoord had daar het heft in handen. Dat maakte het Sparta erg moeilijk."

Dinsdag is er een speciale podcast waarin we de derby beschouwen vanuit het perspectief van Sparta. Daarin kijken we ook vooruit naar de duels met Fortuna Sittard en PSV van deze week. Vrijdag is er een speciale podcast over De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!