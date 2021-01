Gemeente Lansingerland roept alle inwoners op om zich te laten testen op coronavirus

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland van twee jaar en ouder, met of zonder klachten, worden opgeroepen zich te laten testen op het coronavirus. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om ruim 60.000 inwoners van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Lansingerland doet mee aan het project 'risicogericht grootschalig testen' en is de eerste gemeente in Nederland die gevraagd is om deel te nemen.

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC in Rotterdam willen met de actie beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus, inclusief de Britse variant. Samen hebben zij extra testcapaciteit georganiseerd zodat inwoners snel en dichtbij kunnen worden getest.

Dit wordt gedaan bij bestaande en mobiele testlocaties. Dit is bij Rotterdam The Hague Airport, in Bleiswijk in sporthal Rijneveen, in Bergschenhoek in sporthal De Ackers en in Berkel en Rodenrijs in Multi Function Rodenrijs.

Verspreiding onder kinderen

Volgens Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC, is het risicogericht grootschalig testen wereldwijd ook al op andere plaatsen ingezet, zoals in het Engelse Liverpool en in Slowakije. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de circulatie van het virus op plaatsen waar de besmetting hoog is.

Door het grootschalige testen moet ook duidelijk worden hoe de Britse variant zich verspreidt. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk is volgens Koopmans al gebleken dat de klachten van de Britse variant van het coronavirus vergelijkbaar zijn, maar dat de verspreiding sneller gaat.

Het project in Lansingerland moet daarnaast meer inzicht geven in de verspreiding van deze variant onder kinderen en de transmissie naar ouders en grootouders. Om de scholen zo snel mogelijk weer open te laten gaan is het volgens Koopmans belangrijk om te weten of de verspreiding van de Britse variant anders is dan bij de variant die we al kenden. Kinderen worden daarom ook getest op het virus. Kleine kinderen kunnen getest worden op het virus met behulp van een sabbelwatje. Daar moeten ze tien minuten op sabbelen om voldoende speeksel te verzamelen.

Monsters van positieve testen worden naar het Erasmus MC gestuurd, waar verder onderzocht wordt of het gaat om besmetting met reeds bekende, de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Hoe snel de resultaten van het project binnen zijn, hangt ervan af hoeveel mensen meewerken en hoe snel dat gaat. Naar verwachting zijn aan het eind van de eerste week de eerste resultaten binnen.

Uitnodiging via postcode

Alle 24.000 huishoudens in Lansingerland ontvangen vanaf dinsdag een uitnodiging op de deurmat en kunnen via de telefoon een afspraak maken. Het maken van een afspraak vindt plaats tussen woensdag 13 januari en maandag 18 januari. Om te voorkomen dat lange wachtrijen ontstaan bij het maken van de afspraak, is een indeling gemaakt aan de hand van postcodegebieden. Ook is er een speciaal landelijk telefoonnummer opengesteld.

Bij personen die positief testen, wordt ook bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Inwoners die nu al klachten hebben, worden opgeroepen zich direct te laten testen.

In belang van Nederland

Burgemeester Pieter van de Stadt laat weten dat de aanpak 'heel waardevol is voor heel Nederland'. "Maar vooral ook voor de inwoners van Lansingerland om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Testen helpt daarbij."

De GGD en het Erasmus MC hopen dat het onderzoek helpt om de verspreiding van de Britse variant te vertragen of mogelijk zelfs te voorkomen. Marion Koopmans van het Erasmus MC: "Met de huidige druk op ons zorgsysteem is het essentieel dat we het coronavirus en dus ook de Britse variant zoveel mogelijk onder controle krijgen. Vandaar dat er gekozen is voor deze aanpak".

Britse variant

De zeer besmettelijke Britse coronavariant brak eind november uit op een school in Bergschenhoek. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten en huisgenoten werden al gevraagd om zich te laten testen. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven.

In totaal deden 752 mensen mee. Van hen testten er 70 positief, van wie 30 met de Britse variant. Aan een tweede onderzoek deden 900 mensen mee. Hierbij bleken twintig mensen positief te zijn. Het is nog niet bekend hoeveel van hen de Britse variant hadden.

Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC liet vorige week in het programma Op1 weten dat hij zich zorgen maakt over de Britse variant. "Hij is daar ongelofelijk aan het huishouden. Mogelijk staat dat ons aan het einde van de maand nog te wachten."

De Britse variant blijkt volgens De Imperial College universiteit in Londen 60 tot 70 procent besmettelijker dan de oude variant van het coronavirus. Eén op de 30 mensen in Londen is momenteel besmet met het virus, in sommige delen zelfs één op de twintig. Ook kunnen de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten niet aan. In Engeland liggen nu meer dan 30.000 mensen in het ziekenhuis. De burgemeester van Londen riep afgelopen vrijdag daarom de noodtoestand uit.

