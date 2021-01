Alles wat je wil weten over het grote corona-onderzoek in Lansingerland

Alle huishoudens in de gemeente Lansingerland krijgen dinsdag een brief in de bus met een bijzondere oproep: ben je twee jaar of ouder, kom je dan laten testen op het coronavirus, ook als je geen klachten hebt. Met een grootschalig onderzoek onder alle 63.000 inwoners van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk willen de GGD, het Erasmus MC en de gemeente inzicht krijgen in de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. We zetten de meest gestelde vragen op een rij.

Waarom wordt iedereen in de gemeente Lansingerland getest?

Aanleiding voor dit grote onderzoek is de zeer besmettelijke Britse coronavariant die eind november uitbrak op een school in Bergschenhoek. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten en huisgenoten werd al gevraagd om zich te laten testen. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Er is voor gekozen om nu alle inwoners te laten testen om beter zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant.

De GGD en het Erasmus MC hopen met het onderzoek de verspreiding te vertragen of mogelijk zelfs te voorkomen. Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC: "Met de huidige druk op ons zorgsysteem is het essentieel dat we het coronavirus en dus ook de Britse variant zoveel mogelijk onder controle krijgen. Vandaar dat er gekozen is voor deze aanpak."

Hoeveel mensen worden er getest en hoe wordt dit georganiseerd?

De gemeente Lansingerland heeft zo'n 63.000 inwoners. Alle mensen boven de twee jaar worden opgeroepen zich te laten testen, klachten of niet.. Alle inwoners van Lansingerland ontvangen vanaf dinsdag 12 januari een uitnodiging op de deurmat. Om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan bij het maken van de afspraak, is er een indeling gemaakt aan de hand van postcodegebieden. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt tussen woensdag 13 januari en maandag 18 januari. Ook is er een speciaal landelijk telefoonnummer opengesteld.

Tekst gaat verder onder de video:



Het is de bedoeling dat er aanstaande woensdag al wordt gestart met testen. Bij personen die positief testen, wordt ook bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Inwoners die nu al klachten hebben, worden opgeroepen zich direct te laten testen.

Waar worden mensen getest?

Elk van de drie dorpskernen in de gemeente Lansingerland krijgt een testlocatie. In Bleiswijk is dat Sporthal Rijneveen, in Bergschenhoek Sporthal De Ackers en in Berkel en Rodenrijs Multi Function Rodenrijs.

Hoe lang gaat dit onderzoek duren?

De planning van de GGD is om zo'n 4.000 tot 5.000 mensen testen per dag. Daarmee zouden alle inwoners binnen twee weken getest kunnen worden. Dan moeten ook de eerste resultaten binnendruppelen. Van iedere test komt dezelfde dag nog de uitslag, daarna wordt het monster in het Erasmus MC getest op de Britse variant.

Waarom wordt iedereen vanaf 2 jaar getest?

Het doel van het project in Lansingerland is onder andere inzicht krijgen in de manier waarop het coronavirus en de Britse variant zich verspreidt. Daarbij wordt specifiek de vraag gesteld hoe dit nu precies zit bij kinderen. Op wat voor manier vindt transmissie van het virus plaats onder kinderen en van kind op ouder of grootouder? Door ook (jonge) kinderen te testen, hopen de instanties meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop de Britse variant van het virus zich verspreidt.

Hoe worden jonge kinderen getest?

Jonge kinderen worden met behulp van een sabbelwatje op het virus getest. Dat is een soort lolly bestaande uit speekselwatten waar kinderen tien minuten op moeten kauwen. Op die manier kan het speeksel worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Kinderen onder de twee jaar hoeven niet getest te worden. Volgens de GGD wordt het testen van kinderen in deze leeftijdsgroep gezien als erg belastend, daarnaast is speekselafname lastig.

Tekst gaat verder onder de video:



Is het testen verplicht?

Nee, de GGD Rotterdam-Rijnmond laat weten dat het testen niet verplicht is. Wel worden alle inwoners van Lansingerland dringend verzocht zich te laten testen, met of zonder klachten. Zo wil de GGD inzicht krijgen in de mate van verspreiding van het virus, in de hoop het virus af te remmen.

Moet iedereen na de test thuisblijven tot de uitslag bekend is?

Inwoners die geen coronaklachten hebben, hoeven niet thuis te blijven tot de testuitslag bekend is. Wel is het belangrijk dat u zich aan alle leefregels van de overheid houdt, zoals handen wassen en het houden van afstand. Indien u al in quarantaine zat, moet u thuis blijven tot de quarantaineperiode voorbij is.

Inwoners die wel coronaklachten hebben, moeten wel thuisblijven totdat de testuitslag bekend is.

Wie heeft er wat aan het risicogerichte grootschalige testen in Lansingerland?

Door op grotere schaal te testen wil de GGD beter zicht krijgen op de verspreiding van het virus, maar het is ook een proef om te kijken of zo'n grootschalige testoperatie lukt.

Tekst gaat verder onder de video:



Het Erasmsus MC hoopt door middel van het project meer inzicht te krijgen in de manier waarop het coronavirus en de Britse variant zich verspreidt, bijvoorbeeld onder kinderen en van kind op ouder of grootouder.

De gemeente en de inwoners van Lansingerland kunnen door mee te werken aan het project in kaart brengen waar het virus zich in de gemeente bevindt en zo beter het virus bestrijden.

Wanneer is de Britse variant voor het eerst in Lansingerland opgedoken?

De Britse variant van het coronavirus werd op 25 december voor het eerst vastgesteld op de Willibrordschool in Bergschenhoek. De school werd in november geconfronteerd met het coronavirus. "Op beide vestigingen van de Willibrordschool waren veel besmettingen. Dat ging zo snel, dat we hebben besloten om de locaties te sluiten", zei Saskia Schenning, bestuurder van de Laurentius Stichting waaronder de school valt op 29 december tegen Rijnmond.

De besmettingen troffen leerkrachten, leerlingen en ouders. Niet iedereen die besmet was, werd ook positief getest op de Britse variant van het coronavirus. Bij tenminste negen personen was dat wel het geval.

Hoe is de Britse variant in Lansingerland terechtgekomen?

De Willibrordschool in Bergschenhoek tast nog in het duister over de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus op de school. Dat zegt Saskia Schenning, voorzitter van het college van bestuur van Laurentius Stichting, waar de school onder valt. "We hebben geen idee hoe de besmetting is ontstaan, maar we weten via de GGD dat er geen link is met Engeland."



Wat weten we tot nu toe van de Britse variant?

De Britse variant van het coronavirus dook in november voor het eerst op in Engeland. De Britse variant blijkt volgens De Imperial College universiteit in Londen 60 tot 70 procent besmettelijker dan de oude variant van het coronavirus. Eén op de 30 mensen in Londen is momenteel besmet met het virus, in sommige delen zelfs één op de twintig, meldt de NOS. Ook kunnen de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten niet aan. In Engeland liggen nu meer dan 30.000 mensen in het ziekenhuis. De burgemeester van Londen riep afgelopen vrijdag daarom de noodtoestand uit.

Marion Koopmans vertelde maandag in de persconferentie dat de klachten die de Britse variant van het virus veroorzaakt lijken op de klachten van de eerdere variant, maar de verspreiding lijkt wel sneller te gaan.