Burgemeester Ahmed Aboutaleb weer hersteld na operatie: 'Dank aan alle Rotterdammers die mij hebben gesteund'

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is na een periode van ziekte weer genoeg hersteld om aan de slag te kunnen. Dinsdag is zijn eerste werkdag in het nieuwe jaar én van zijn derde termijn als burgemeester.

Aboutaleb werd eind december geopereerd aan zijn schildklier. Om te herstellen van de operatie, droeg hij zijn taken tijdelijk over aan locoburgemeester Bert Wijbenga.

In een videoboodschap laat Aboutaleb weten vanaf dinsdag weer aan de slag te gaan. Zijn ziektebed van een kleine drie weken was even wennen: "Eigenlijk ben ik nooit ziek, behalve een jaarlijks terugkerend griepje." Aboutaleb had vorig jaar ook corona, waardoor hij een tijdje vanuit huis moet werken. Hij herstelde daar goed van.

"Ik wil het medisch personeel van het Erasmus MC dankzeggen voor de geweldige steun en hulp vlak voor kerst, waardoor ik weer op de been ben", zegt Aboutaleb in de video. Hij dankt ook de wethouders en de gemeenteraad van Rotterdam, de ambtenaren en alle Rotterdammers die hem hebben gesteund. "Kaartjes, briefjes, bloemen, ongelofelijk hartelijk dank. Het heeft mij en mijn familieleden ongelofelijk gesteund."

Begin dit jaar werd de burgemeester al officieel beëdigd voor zijn derde termijn van zes jaar, dinsdag 12 januari pakt hij de werkzaamheden weer op.