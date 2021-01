Deze klas komt elke dag naar school om een uurtje buiten te sporten

Op basisschool De Hoeksteen in Barendrecht gaan de kinderen nog elke dag even naar school om te sporten. Het Jeugdjournaal ging op bezoek om een kijkje te nemen.

"Het is echt superleuk om bij elkaar te zijn en mijn vrienden te zien", zegt scholier Mirre. Alle leerlingen komen één uur per dag naar de school om samen te sporten. De hoogste groepen zijn tussen 12:00 uur en 13:00 uur aan de beurt. Iedere dag doen ze iets anders. "Ze hebben zo veel leuke activiteiten, karate, voetbal, heel veel", vertelt Dewayne, een andere leerling.

In heel Nederland zijn de basisscholen dicht, maar hier gaan de leerlingen nog naar school. "Ik denk dat de scholen vooral dicht zijn om te voorkomen dat heel veel volwassenen en mensen in een kleine ruimte bij elkaar zijn. Wij zijn buiten met een minimum aantal begeleiders, die houden netjes afstand. De kinderen komen ook niet binnen. We weten dat kinderen tot zeventien jaar in wat grotere groepen nog steeds met elkaar mogen sporten", vertelt Theo Douma, directeur van basisschool De Hoeksteen.

Het uurtje sporten is samen met de gemeente opgezet voor de leerlingen, die vinden het heel fijn om met elkaar te bewegen. "Dan hoef je niet de hele tijd thuis te zitten op de bank", zegt Lizzy.

De school hoopt dat het buiten sporten door kan gaan als de scholen langer dicht moeten blijven. "Ik denk eerlijk gezegd met de informatie die ik nu heb, dat wat wij buiten creëren niet minder veilig is dan wanneer kinderen elkaar buiten op straat ontmoeten", zegt directeur Douma.